Paraná: Su casa corre riesgo de desmoronamiento y pide ayuda

Ximena se siente abandonada por el Estado y así se expresó al ser consultada por su situación familiar: “Estamos pasando por una situación bastante fea. Me siento abandonada por el Gobierno y la gente que me tiene que ayudar, porque yo soy una chica trans. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo que nos ayudan y no te dan una mano. Han venido de la Municipalidad asistentes sociales, me han hecho evaluación socieconómica, vino Julio Rochi que conoce mi situación. Mi familia y yo corremos riesgo de que la casa de nos derrumbe encima. Con esta lluvia se llovió por arriba y se nos viene todo el agua del barrio Maccarone. Se nos mojaron todas las cosas”, se lamentó.