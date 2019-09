Convocan a una concentración en Paraná por la despenalización del aborto

Este sábado es el Día por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Por eso se desarrollarán actividades simultáneas en todo el país y también en el mundo, bajo el lema “Un grito global por el aborto legal”. En Paraná convocan a la Plaza 1º de Mayo a las 17.

La Campaña 28S y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito convocan a realizar diversas actividades este 28 de septiembre, Día de la Acción Global por el Aborto Legal.

“La fecha surgió en un taller sobre el aborto organizado por la Comisión del Derecho al Aborto y Católicas por el Derecho a Decidir, durante el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Argentina, en la localidad de San Bernardo, en 1990”, recordó en diálogo con esta Agencia Mara Luján, integrante de la Fundación Mujeres Tramando, que forma parte de la Campaña.

En ese encuentro “también se formó la campaña 28S, integrada por mujeres lesbianas, travestis y trans organizadas de 21 países, y por 7 redes regionales”, señaló Luján y apuntó que “en cada uno de estos países se realizan acciones de sensibilización a través de información que va circulando en esta red”.

Por eso entre este viernes y el sábado no sólo se desarrollarán acciones y actividades simultáneamente en toda Argentina, sino también en “Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, México, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, y además en países de Europa, Asia, África y Norteamérica”, subrayó.

“La lucha por el derecho al aborto va ligado a los reclamos por el derecho a la autonomía de los cuerpos, a elegir sobre el propio proyecto de vida, y bajo los principios de no discriminación contra cualquier persona”, señalaron las organizadoras en la convocatoria, a la cual accedió APF. Y agregaron: “El aborto no está más en el closet porque a la clandestinidad no volvemos más”.