Paraná: Renovaron el reclamo por el aborto legal cumpliendo con el protocolo

Otra vez los pañuelos verdes se adueñaron de las calles, pero respetando las medidas de distanciamiento social y el uso de tapabocas para reducir el riesgo de contagios de Covid-19. En la capital entrerriana la jornada de lucha se concentró en la zona del monumento al general San Martín, donde se desplegó en forma simbólica la bandera que representa al movimiento y se entonaron cánticos a favor del aborto legal.

La realidad es que el debate se volvió a instalar en la agenda pública, más allá de que las entidades convocantes prefirieron que en esta edición el reclamo sea limitado en la cantidad de personas.

Nadia Burgos, una de las integrantes de la campaña, dijo que esta actividad se pensó con una perspectiva de cuidado de la salud. “Está demostrado que todos los derechos que hemos conquistado han sido organizadas y en las calles. Y con el aborto no es una excepción. Estamos en un año muy particular y que comenzó con un presidente sacándose una foto con la campaña por el aborto y diciendo que iba a ser ley. Y posteriormente fue sacado de la agenda parlamentaria y por ende, no se cumplió la promesa del tratamiento parlamentario en este año”, reflexionó Burgos.

Para la excandidata al Congreso nacional no se debe pasar por alto que se conmemora “una fecha muy especial, no solamente para Argentina, sino para América Latina y el Caribe, que es la exigencia del aborto legal en todo este territorio. Por eso es que decidimos movilizar de diferentes maneras y otra vez la creatividad feminista sorteó todos los obstáculos. Buscamos tratar de hacer visible una necesidad que no se puede esperar más”.

Pañuelazo por el aborto Legal.JPG Foto: UNO/Diego Arias

La militante también objetó los planteos que se escucharon durante la pandemia que “dan a entender que si el aborto fuera legal generaría algún tipo de inconveniente en el sistema de salud . Es algo absolutamente falaz, porque si uno mira las estadísticas se demuestra lo contrario: la clandestinidad del aborto es lo que dificulta al sistema de salud por la cantidad de mujeres que llegan en situaciones de salud muy complicadas por la práctica clandestina. Y de hecho si uno hace cálculos presupuestarios, el ahorro que el Estado tendría si el aborto fuera legal se cuenta en millones de pesos. Por un problema de salud pública deberíamos avanzar en la legalización con el proyecto de la Campaña. Es un proyecto que fue colectivamente armado, que tiene historia y años de discusión, en las calles, en los encuentros nacionales de mujeres, en la historia del movimiento feminista y también una trayectoria particular en 2018 logrando la media sanción”.

Explicó que el tema no debe dilatarse más en el tiempo, entendiendo: “Lo está en juego es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos”, y vaticinó: “Este año se debería dar el tratamiento, es una deuda de la democracia, con las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Lo único que falta es voluntad, por eso lo único que exigimos es que se discuta el proyecto de la Campaña, que ya está en el Congreso de la Nación”.

Pañuelazo por el aborto Legal.JPG Foto: UNO/Diego Arias

Pañuelazo virtual

En las principales ciudades del país se convocó a actividades virtuales para mantener viva la lucha por el aborto legal. Varias personalidades del mundo del arte y de otras ramas firmaron una solicitada exigiendo el urgente tratamiento parlamentario. En la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba se realizaron movilizaciones reducidas y en reclamo de un encuadre legal que procure garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. “Que sea ley, aborto legal y 28-S, fueron las consignas más repetidas en las redes sociales”. Como contrapartida, fueron pocos los mensajes de la clase gobernante en esas plataformas en apoyo a esta demanda que unió a los colectivos feministas y diversos de todo el país.