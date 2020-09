"En este medio año ya no se cuántas veces pensé en cerrar el negocio, buscar otra alternativa, no se. Entendemos que es una pandemia, que es necesario cuidarnos pero pedimos también que nos entiendan. Tenemos familia, nuestros empleados tienen familia y no hay forma de sostenernos económicamente ante las medidas adoptadas por la pandemia del coronavirus", explicó Fernando Basso, propietario de un bar ubicado frente a la actual terminal de ómnibus, en Paraná. "En estos seis meses pudimos abrir el bar sólo 10 días", dijo a La Radio de UNO por 97.1 La Red Paraná.