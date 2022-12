En tanto, los representantes de los bloques Juntos por el Cambio y Paraná Futura no expusieron sus estudios propios, ya que según señalaron no habían sido notificados de que en esta reunión de SITU se iban a evaluar los costos.

A principios de agosto de 2022, el Concejo Deliberante aprobó el aumento del boleto a partir del cual el pasaje general se elevó a los actuales 72 pesos. El anterior incremento tarifario se había aprobado en marzo, cuando pasó de 45,30 a 57,80 pesos.

Sobre este tema, el bloque de Políticas para la República remarcó que el hecho de que hayan aumentado los costos del servicio, no significa que deba aumentar el boleto al usuario, sino que deben buscarse alternativas de financiamiento y discutir lo que desde su bloque vienen exigiendo desde hace tres años, que es el mejoramiento del servicio.

En la reunión, los especialistas de costos del oficialismo y de la empresa presentaron un análisis de costos, no así desde la oposición. Emiliano Murador, concejal del Bloque Políticas para la República, dijo: “Nuestro especialista de costos tiene la tarea de analizar la propuesta de la empresa y del Ejecutivo, para asesorarnos y ver mejores alternativas. No estamos obligados a presentar ningún análisis de costos, sino a aportar nuestra visión, que es la búsqueda de alternativas para mejorar el servicio. Eso hemos propuesto todo este tiempo, pero el Ejecutivo no quiere debatir y siempre se llega a estas instancias de emergencia”.

“No queremos que el costo lo pague el vecino porque la calidad del servicio es pésima, y el municipio no ha hecho nada para que esto cambie, y no estamos dispuestos a trasladarle a la gente el cargo de un servicio deficiente”, sostuvo Anabel Beccaría, concejala del bloque Políticas para la República.