Escenas de tensión y fuertes entredichos se vivieron frente a la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Paraná, entre representantes de la conducción sindical y trabajadores que siguen reclamando cobrar las sumas salariales adeudadas.

En medio de la huelga que llevan adelante los colectiveros desde hace más de un mes, hubo una fuerte discusión que incluyó pases de factura entre trabajadores y sindicalistas. Los reproches fueron subiendo de tono hasta que algunos estuvieron a punto de irse a las manos. Sin embargo, alcanzaron a ser separados por compañeros que intentaron calmar los ánimos.

Fuentes consultadas por UNO confirmaron que la escena tuvo lugar este jueves frente a la sede gremial de calle Yrigoyen y que es un reflejo del malestar existente desde hace ya varios meses.

Imágenes tomadas por los choferes frente a la sede de UTA Paraná

"Hay mucha bronca, porque no alcanza la plata y hay gente que no tiene un mango y no puede sostener a su familia. Hay choferes que están alquilando y están debiendo el alquiler", dijo un trabajador a UNO al dar cuenta de lo sucedido.

A la falta de pago del medio aguinaldo se le suma un saldo pendiente del sueldo de junio, y ya se debe abonar el mes de julio.

El paro de UTA en Paraná continuará durante unos días más, teniendo en cuenta que por ahora no hubo avances para encaminar el conflicto sobre la base de propuestas de pago diferidas.