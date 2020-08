A una semana de la declaración de Paraná como zona de transmisión comunitaria de Coronavirus, la posibilidad de contraer el virus está en cualquier lado. Con una tasa diaria de contagios que se mantiene elevada y en la antesala de un fin de semana largo, la Municipalidad de Paraná intensificará los controles con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en parques, espacios públicos y lugares donde la circulación de personas es mayor. “Si no tenés que salir de tu casa, no lo hagas. Lo peor de todos son las reuniones, las que se hacen en la casa para comer el asado. La juntada, para tomar mate. Eso es lo que tenemos que evitar, esa juntada. Por lo menos ahora con la transmisión viral que hay y hacer el acuerdo de que es un virus que en la manifestación, en algunas personas es muy leve. No pensas que estás enfermo y estás transmitiendo el virus, podés contagiar a otra persona”, advirtió la coordinadora del Nodo Epidemiológico de la Municipalidad de Paraná, Silvina Saavedra.

Siguiendo ese razonamiento, la epidemiológa consideró necesario reducir la circulación en la capital provincial, ya que planteó: “Cuando menos contacto tengas con una persona, tenés menos posibilidad de contagiarte. Es un virus que se transmite de persona a persona. Usando el barbijo o tapabocas bien colocado, sumado a la distancia se tiene el mínimo riesgo de transmisión. Esas son las medidas que tenemos que tratar de reafirmar para disminuir la posibilidad de contagio”.

En cuanto a la incorporación de los hábitos de protección personal, la funcionaria afirmó: “Las conductas llevan un acostubramiento. Por eso está la recomendación de usar el barbijo desde que uno sale de su casa. Si salgo a la calle me tengo que poner el barbijo. No va a cambiar de un día para el otro, pero si seguimos insistiendo va a llegar un momento en el que nos vamos a acostumbrar. Lo mismo que el tema de la distancia social, aunque en realidad no es distancia social sino que es distancia personal”.

En declaraciones a UNO la especialista enfatizó que el problema surge cuando se presentan contactos interpersonales: “Eso es lo que tenemos que disminuir. Y en el caso de que estemos con otra persona, guardar la distancia de 1,5 a 2 metros con uso de barbijo. Esa es la forma de reducir la posibilidad de contagio”.

Saavedra también resaltó: “El virus tiene una variada posibilidad de presentación de cuadros; desde un cuadro con pocos síntomas a un cuadro que te lleva a una terapia intensiva. Ese cuadro de la terapia intensiva no es solo en la persona adulta mayor, sino que puede ocurrir en personas jóvenes que tengan factores de riesgo, como hipertensión, diabetes o problemas respiratorios. Entonces no porque la persona sea joven no le va a pasar, porque si está dentro de un factor de riesgo puede pasarla mal. Hay que evitar las visitas entre personas; porque si visitás a una persona no sabés cuántas personas más las visitaron. O capaz que la visitó otra persona y esa otra persona a su vez visitó a otra persona. Esto es una cadena y eso es lo que tenemos que tratar de controlar, que son los contactos interpersonales”.

Renuevan los operativos el fin de semana

Con operativos diarios en puntos estratégicos, la Municipalidad de Paraná anunció un refuerzo del trabajo para el cumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus el fin de semana largo. Ante la situación de transmisión comunitaria, se insiste en la necesaria responsabilidad ciudadana reduciendo la circulación, y se recordó que las reuniones sociales están prohibidas.

Los puestos sanitarios se emplazan en zonas estratégicas donde la circulación de personas es mayor. Algunos son fijos, como en la peatonal San Martín durante la semana, con tres turnos en horario comercial, incluyendo entrega de barbijos e higiene de manos. Los fines de semana se trabaja en horarios matutino y vespertino en zonas de la Costanera -alta y baja- y plaza Mujeres Entrerrianas.

También hay otros puestos itinerantes durante la semana en horario matutino, en zonas alejadas del área céntrica donde hay un importante tránsito de vecinas y vecinos, como calles Galán y José Paz, Zanni y Almafuerte.