Paraná: La Municipalidad intimó a las empresas ERSA y Mariano Moreno a prestar el servicio

Por tiempo indeterminado, usuarios de colectivos urbanos e interurbanos quedaron sin servicio en Paraná. En asamblea, choferes nucleados en UTA deciden paro

Por lo sorpresivo de la medida los usuarios recurrieron al ferrocarril

La Subsecretaría de Movilidad de Transporte de la Municipalidad intimó a las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno (Buses Paraná) tras verificar que, en el día de la fecha, en el turno mañana, no se prestaron servicios.

Lo hizo tras verificar mediante el sistema de monitoreo que los coches permanecieron en el depósito. "Por lo presente, ante la verificación por la Dirección de Monitoreo y Control del Transporte Urbano dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de evidencia incumplimiento de todos los servicios del área urbana y se adjunta nota a la cual se informa que, siendo las 13 horas, se realiza un control de las unidades de transporte pasajeros y se puede visualizar las mismas dentro de los depósitos", se indicó.

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

"Por este motivo se intima formalmente para que de inmediato se restablezca el servicio en la ciudad de Panamá, que debe contar -los días hábiles- con un total de 80 coches en el turno mañana", señala la nota que leva la firma de el licenciado Eduardo Acosta, subsecretario de Transporte.

Paro sorpresivo

Usuarios de colectivos urbanos de Paraná y también del área metropolitana (San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, Oro Verde y Colonia Ensayo) quedaron sin servicio desde el mediodía de este miércoles y por tiempo indeterminado, a raíz de una asamblea de choferes nucleados en UTA Entre Ríos que deciden paro.

El encuentro se lleva a cabo a los fines de abordar la situación de los trabajadores debido a la llegada de una nueva empresa al servicio de transporte de pasajeros en Paraná, que genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral de los choferes.

Cabe recordar que la nueva concesión estará a cargo de la UTE liderada por la empresa San José, firma oriunda de Misiones, que ganó la licitación y que, días atrás lanzó una convocatoria laboral para cubrir 120 puestos de choferes y administrativos.

Desde el gremio vienen advirtiendo por la necesidad de garantizar la continuidad de trabajo para los actuales choferes que brindan servicios en Buses Paraná.

