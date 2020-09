Trabajadores de Bingo y Casinos de Entre Ríos volvieron, este viernes, a cortar una mano de calle 25 de mayo, en Paraná, frente a la sede de IAFAS, para reclamar la reapertura de las salas de juego, cerradas durante la cuarentena por la pandemia del Coronavirus Covid-19.

La protesta es continuidad de la convocatoria del viernes pasado en reclamando del “derecho a trabajar” con protocolos y medidas de bioseguridad.

Casinos Bingo Protesta (4).jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.

Luciana Benetti, delegada de los trabajadores expresó a La Mañana de UNO en radio 97.1 La Red Paraná: “Queremos recuperar la fuente de trabajo porque la realidad de los trabajadores privados de juegos de azar está siendo muy dura”.

Benetti señaló que, durante seis meses, se cumplió la consigna de quedarse en sus casas pero esta situación de inactividad les está costando sobrellevar a las familias de los trabajadores por la reducción de sus ingresos: “Los salarios quedaron muy desfasados desde el principio de la pandemia y respecto a la economía en la actualidad. Se nos hace muy difícil llevar el día a día y no encontramos otra solución que volver a trabajar”.

Respecto al regreso indicó que se han diagramado protocolos para implementar en casinos y gastronomía para poder volver de manera saludable y cuidar, tanto a los trabajadores como a los clientes.

Casinos Bingo Protesta (5).jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.

Sin respuestas

En tanto reseñó que la semana pasada presentaron una nota al Gobernador Bordet explicándole la situación del sector, en particular los montos de los salarios que están percibiendo y la realidad de no poder solventar alquileres, salud, alimentos; junto a un petitorio del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar. “Se nos recibió el petitorio y quedamos con la esperanza de que las autoridades se pusieran en contacto para entablar un diálogo para solucionar la situación pero no hemos tenido respuestas. Por eso decidimos autoconvocarnos todos los viernes.

Impacto

“Nuestra economía está dilapidada. 30% del sueldo son adicionales. Cuando el trabajador acuerda reducir sus salarios para cumplir con la consigna de quedarnos en casa, 75% se hace tomando el básico de nuestro sueldo, sin tener en cuenta los adicionales que los compañeros de sala percibían n y que hacían a su salario. Hay compañeros que con el ATP no pueden vivir porque están percibiendo unicamente ese monto. Los son cada vez menores o se pagan en cuotas. El aguinaldo se percibió en porcentajes y se están difiriendo los sueldos a fechas futuras, con el argumento de que, al no tener ingresos, las empresas no pueden afrontar los sueldos”, describió.

“Con un ATP una familia no puede vivir y el trabajador no puede llevar tranquilidad a su hogar”.

Casinos Bingo Protesta (2).jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.