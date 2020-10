Paraná: inicio de semana sin colectivos y a espera de fondos

Embed

Desde el viernes por la tarde, los choferes reclaman por el pago de sus haberes de septiembre. Solo han percibido 20.000 pesos: 10.000 pesos en los primeros días del mes, y un monto similar el viernes, que la concesionaria apuró para intentar evitar el conflicto.

Tras el inicio de la retención de servicios el viernes a las 18, la Secretaría de Trabajo de la Provincia llamó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a las empresas, para intentar acercar a las partes. Sin acuerdo, dos horas después de la finalización de la reunión, dispuso cerca de la medianoche dictar la conciliación obligatoria.

Embed

Sin embargo, durante todo el fin de semana no hubo colectivos. UTA sostuvo que no fue notificada de esa decisión, a la que además cuestiona porque ello no es admisible cuando hay deuda salarial.

El nuevo retraso en el pago de los salarios de los trabajadores se debe a la falta de envío de subsidios, que hoy mantienen en pie al sistema que tiene una caída de boletos de 80% a 90%.

La concesionaria Buses Paraná argumenta que no tiene fondos para cumplir con sus compromisos. Provincia, que aporta 14 millones de pesos, aún no transfirió los fondos debido a modificaciones que se hicieron a nivel nacional con el funcionamiento del sistema. Por su parte, Nación envió dinero casi a fin de mes.

Por lo tanto, una alternativa de solución al conflicto es una posible negociación en la cartera laboral, en una nueva reunión prevista para esta tarde, a la que aún UTA no confirmó su asistencia.

Embed

En ese sentido, el secretario de Transporte de la provincia Néstor Landra había adelantado días atrás que durante esta semana era factible que la provincia realice su aporte mensual.

En caso que UTA decida no aceptar un compromiso de pago, quedará esperar que esos fondos sean acreditados en las cuentas de los trabajadores, para que se levante la medida de fuerza.

colectivos transporte3.jpg Paraná: inicio de semana sin colectivos y a la espera de acuerdo o de fondos Foto: UNO/Diego Arias

Críticas a la resolución que habilitó uso de todos los asientos

La Asamblea Ciudadana Vecinalista hizo público, a través de un comunicado, su rechazo al uso de todos los asientos en los colectivos, que habilitó la Municipalidad desde la semana pasada.

Para la entidad, ocupar todos los asientos “es una medida violatoria de los protocolos establecidos por el gobierno nacional” y recordó que “las medidas dispuestas en la crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus Covid19 establecen una ocupación de las unidades de hasta el 60% de las butacas y prohíbe los pasajeros parados”.

“Nuevamente el Poder Concedente cede ante los intereses económicos de las empresas concesionarias poniendo en riesgo en este caso en forma grave la salud y la vida de los ciudadanos de Paraná. La precaución principal establecida en las disposiciones del gobierno nacional es el distanciamiento físico entre las personas, medida que se rompe al compartir los asientos en el colectivo. Lo que debía hacer el gobierno municipal era establecer nuevos servicios que atendieran la demanda de los ciudadanos que se movilizan para cumplir sus obligaciones laborales o de otro tipo en la situación particular que se está viviendo”, plantea el documento.

En ese marco, la Asamblea Ciudadana Vecinalista exhortó “a revisar y anular una disposición que contradice la más básica visión humanista y solidaria hacia los ciudadanos en forma urgente y a disponer las frecuencias del servicio de acuerdo a la demanda real evitando que los usuarios queden en las paradas sin poder viajar a sus destino”.