Paraná: estudian si se pasa a fase de transmisión comunitaria

El director de Epidemiología César Garcilazo dijo que, este miércoles por la tarde, habrá una reunión del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) para evaluar la situación de Paraná con respecto a la pandemia del Coronavirus Covid-19, en el día en que la ciudad sumó 106 casos positivos.

En esa reunión se evaluará si Paraná cambia de fase de transmisión local por conglomerado a transmisión comunitaria. Una posible redefinición se expondrá a la Dirección Nacional de Epidemiología, para tomar una decisión.

garcilazo.jpg "El 95% de esos casos está relacionado a un conglomerado y hay cuatro casos que todavía están en investigación", dijo César Garcilazo sobre la situación en Paraná.

Respecto a la evolución de la curva epidemiológica en la capital provincial, el funcionario señaló que dependerá de cómo circule la gente y los contactos que tenga. “No es fácil de prever pero hay que tener en cuenta las estadísticas. La semana pasada diagnosticamos entre 10 y 15 casos diarios. Esta semana ya tuvimos entre 5 y 10 casos diarios, y el 95% de esos casos está relacionado a un conglomerado y hay cuatro casos que todavía están en investigación”, señaló César Garcilazo.

“Lo importante es cómo se comporta la población. Las personas que están con síntomas o aquellos que han sido contacto de pacientes diagnosticados positivos deben consultar”, acotó.

“Si bien hay casos en los que no se ha podido establecer el nexo epidemiológico del contagio en Paraná, no es el único parámetro para decidir si la ciudad pasa a ser considerada una población con circulación comunitaria. Pero se está evaluando”, recalcó.

Cuarentena adulto mayor ji.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Para tomar esta medida se hace hincapié en la investigación de los casos que no tienen un nexo epidemiológico claro. Hasta el momento hay dos pacientes en esa situación y estiman que el caso de Crespo podría estar vinculado al conglomerado de Paraná.

“Uno de los puntos de la circulación comunitaria está relacionado a aquellos casos que se confirman y que durante el período de investigación no se puede encontrar el nexo. Hasta el momento de esas características tenemos dos casos, los otros dos están todavía en una fase de investigación, pero tenemos que tener en cuenta que no es el único indicador, prácticamente el 95% de los casos estaría relacionado con un caso confirmado”, precisó.

Como ejemplo citó lo ocurrido en Colón, donde también se dieron casos en que no se pudo establecer el nexo. “Sin embargo Colón lleva 18 días sin casos confirmados. Si bien es un indicador importante, no es el único que se evalúa para determinar si existe o no circulación comunitaria”, explicó.