Paraná: este sábado definen medidas por brote de coronavirus

El gobernador Gustavo Bordet convocó a sus funcionarios y autoridades de la Municipalidad de Paraná para este sábado a las 10,30 en el Centro Provincial de Convenciones para analizar las medidas a tomar para frenar el brote de coronavirus que se produjo en la capital entrerriana.

Se informó a UNO, que en el encuentro se escuchará a las autoridades de Salud con los informes epidemiológicos, y tras el monitoreo de la situación de la capital entrerriana, y del resto de la provincia, se definirán las acciones a tomar en Paraná.

En tanto, más temprano en Concordia, el gobernador Gustavo Bordet señaló que "estamos asistiendo a un incremento generalizado de los casos de coronavirus en todo el país y, Entre Ríos no es ajena a esta situación”. El mandatario afirmó este mediodía que el equipo de salud trabaja con mucho compromiso e insistió en las responsabilidades individuales de autocuidado.

Bordet precisó que “en la capital de la provincia estamos teniendo un tercer brote de contagio, que lo teníamos previsto. Se está desarrollando y esto obliga a trabajar infatigablemente a un equipo que se ocupa las 24 horas del día, sin descanso. Trabaja con mucho compromiso y con todas las energías puestas al servicio de la población, por eso mi reconocimiento a todos sus integrantes".

Desde Concordia, donde desarrolló este viernes en la sede de la CTM, una agenda institucional junto a funcionarios nacionales e intendentes, el mandatario apeló a que "las personas sean responsables, tengan las normas del cuidado y eviten las reuniones sociales que están prohibidas, no sólo para cuidarse a sí mismo, sino para cuidar al otro y evitar que se enferme. Nosotros en todo este tiempo preparamos el sistema de salud para un pico, pero que esté preparado el sistema no quiere decir que todo el mundo tenga que enfermarse. No es esa la lógica".

En lo que respecta a Paraná, donde en las últimas horas se registraron numerosos casos, el primer mandatario señaló que se reunirá con los equipos de Salud para analizar la situación "y se tomarán las medidas necesarias y respectivas, pero lo que hay que atender primero, y no perder de vista, es la salud de la población. Después evaluaremos con el COES y el intendente cómo avanzamos en una situación que en los últimos días ha ido cobrando intensidad en el pico de contagios".