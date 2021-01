“La significación que tiene este tipo de acto es poder transmitir y conservar en la memoria lo que pasó para que no se repita. Quiero recordar que la provincia de Entre Ríos tiene incorporada dentro de su currícula en la educación primaria, secundaria y terciaria los Derechos Humanos, y cuando se habla de esto se habla de no discriminación, de no repetir las tragedias y el genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, que es algo que marcó a la humanidad”, sostuvo la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero luego de la conmemoración.