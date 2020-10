Mientras tanto, el gremio mercantil realizó esta semana las consultas entre los trabajadores de la Peatonal para conocer la posición entre horario corrido y cortado. Lógicamente, los empleados pretenden –como lo han venido exponiendo en las últimas semanas– la continuidad de esta modalidad.

En ese sentido, en una audiencia mantenida con el intendente, Adán Bahl, el sindicato le pidió continuar hasta el 30 de noviembre con el actual horario, según confirmó a UNO el secretario general del SEC, Daniel Ruberto.

La postura gremial es ser más flexible ante la llegada de la temporada de temperaturas más altas, aunque sin renunciar con un planteo laboral histórico.

peatonal san martín.jpg Paraná: después del fin de semana largo se resuelve el nuevo horario comercial

Al respecto, el debate acerca del horario corrido trasciende a Paraná y tiene alcance nacional, ya que se ha instrumentado y está vigente en la mayoría de las localidades del país como medida de restricción de circulación para evitar la propagación del coronavirus.

Durante esta semana, el sindicato distribuyó folletos recordando la vigencia de un horario municipal determinado, y que cualquier incumplimiento será penado, advierte.

En este caso, los comerciantes están pidiendo una ampliación horaria. El secretario de la Cámara de Comerciantes, Marcelo Ruggeri, graficó que en Santa Fe los comercios están abiertos hasta las 19.30. En otras ciudades, hasta las 20.

“La realidad es que hoy hay tres horas que el sector está parado. Esto es más allá de si a uno le gusta o no. La realidad es que no da rentabilidad porque no hay ventas. La gente se moviliza luego de las 18 para otras actividades, y en el centro está todo cerrado”, explicó. Al respecto, insistió que pretenden tener la amplitud horaria, y que cada comercio defina qué horario hacer.

Y si bien reconoció que las ventas están afectadas por varios factores, “si sumamos la apertura en horario sin gente, se agrava. Al horario lo pone la gente, y si no vienen al centro a la siesta, no sirve”, acotó.

Ruggeri aclaró también que no habrá reunión con el SEC, porque ya está clara la postura del sindicato. Por eso van a esperar hasta la reunión con el intendente para comenzar a funcionar en un nuevo horario.

“Los comercios no quieren que les diga sí, ya están dispuestos a hacer horario normal, porque ya están todas las actividades permitidas y toda la ciudad está haciendo horario normal”, dijo, respecto de lo que puede suceder desde el martes o miércoles.

Suba salarial

Las cámaras patronales acordaron con la federación de trabajadores mercantiles el nuevo acuerdo paritario.

El convenio comprende que a partir de septiembre quedan incorporadas a los salarios básicos de todas las categorías del CCT 130/75 la suma de 4.000 pesos otorgada mediante DNU N° 14/2020, y la suma de 2.000 pesos otorgada mediante acuerdo de Comercio del 27 de febrero de 2020, homologado mediante Resolución N° 204/2020.

Asimismo, se dispuso el pago de una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa y de naturaleza excepcional, que será de aplicación a todas las empresas y/o establecimientos y a todos los trabajadores comprendidos en el ámbito del CCT 130/75, consistente en la suma igual y uniforme para todas las categorías de 30.000 pesos, que se abonará en seis cuotas mensuales y consecutivas de 5.000 pesos cada una de ellas, que serán sumadas a las remuneraciones de octubre, noviembre y diciembre de 2020, y de enero, febrero y marzo de 2021.