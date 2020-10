Paraná: Conmovedor relato por un gato que murió en la castración

Embed

“Necesito ayuda para que compartan: No puede ser”, repitió. “No puedo quedarme sin nada, no puede ser que se murió por llevarlo a castrar. Pido por favor que me ayuden a compartir porque no puedo más del dolor que tengo… mi compañero de la vida… estaba sano”, repitió.

Roco señaló que su gato ayunó doce horas para la castración y que hoy cumplía siete meses: “No vayan nunca más a Zoonosis porque me lo mataron, con tan solo siete meses. Llévenlo al veterinario. Lamentablemente yo no tenía efectivo para todo eso y tuve que llevarlo a Zoonosis. Estaba vacunado y desparasitado. No pueden matar a mi hermoso animal. Que hacemos ahora! es un hijo mío. Tengo un dolor fuerte en el alma”, dijo entre sollozos.

gatito.jpg

Luego afirmó que iba a denunciar a la Municipalidad: “Los voy a denunciar, los voy a demandar”, repitió: “Tuve que llevar la lavandina, el algodón, el suero y no fueron capaces de avisarme que el gato se estaba muriendo. Me dijeron que esperara”, relató.

“Lo voy a extrañar. Necesito un abrazo de todos”, demandó al pedir que compartan el video.

