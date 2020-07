La Cooperativa Farmacéutica del Litoral (Cofarlit) de Paraná reabrió ayer sus puertas después del brote de casos positivos de coronavirus, que se diseminó primero entre algunos trabajadores y luego afectó a familiares. A medida que se fueron multiplicando los contagios, las autoridades de la empresa siguiendo recomendaciones del Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES), decidieron paralizar la actividad durante 14 días en forma preventiva.

Durante esos días de desconcierto se trató de colaborar con los expertos en la búsqueda de los nexos epidemiológicos y teniendo especial atención en la evolución de las personas diagnosticadas con el virus.

En ese momento el gerente de la institución, Gustavo Loréfice, le había confiado a UNO que se desconocía el “caso cero” y en todo caso la hipótesis del brote apuntaba a un grupo de cuatro personas que empezaron a manifestar síntomas al mismo tiempo. “No se puede estar seguro de quién fue el primero”, afirmó en ese entonces. “Lo que sucede que es ninguno fue a trabajar con síntomas, ya que al ingreso se mide la temperatura y se prueba el olfato”, sentenció. Loréfice destacó la eficiencia de los controles ejecutados en cada uno de los sectores del edificio, al igual que para el transporte de carga proveniente de otros distritos. “Se fumiga todo lo que entra y sale. Los vehículos y las cajas son rociadas con lavandina diluida. Una vez por semana se fumiga la empresa completa con amonio cuaternario”, describió.

Como una especie de prueba piloto, el sábado se realizó una apertura parcial y con menos cantidad de personal que en los días hábiles. Pero el verdadero examen se pudo observar ayer con el regreso al trabajo del 85% del personal: fueron divididos en dos turnos rotativos, para que no se puedan cruzar en ningún momento. “Los horarios se cumplen de 6 a 14 y de 14.30 a 22.30. Los aspectos de cuidados son múltiples y seguramente la gente lo cumplirá, si la sociedad en general no sufre un relajamiento. Es muy difícil que en la calle se vean comportamientos y dentro del trabajo sean muy distintos. Apelamos a la madurez de nuestro personal, ya que no se puede poner un encargado por cada uno de ellos”, reflexionó Loréfice.

cooperativa farmacéutica2.jpg La Cooperativa Farmacéutica del Litoral (Cofarlit) de Paraná reabrió ayer sus puertas después del brote de casos positivos de coronavirus Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

cooperativa farmacéutica3.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Sobre cómo se desarrolló el primer día de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que se reforzaron aún más las medidas de cuidado, el directivo mencionó que el resultado fue el esperado y que ayudó la buena voluntad de los trabajadores.

La evolución de los enfermos

En relación a los trabajadores que contrajeron coronavirus, y que a su vez contagiaron a integrantes de su grupo familiar, se informó que se encuentran en buen estado. “Casi todos ya negativizaron y todos transcurrieron la enfermedad sin ninguna complicación e inclusive algunos con síntomas muy leves por un par de días. La misma evolución tuvieron sus familiares”, señaló el gerente de la Cooperativa.

A partir de lo ocurrido en Cofarlit, y la expansión del virus a través del eslabón de contactos estrechos, la ciudad de Paraná cambió su clasificación epidemiológica a transmisión local por conglomerado. El suceso fue motivo de versiones malintencionadas a través de las redes sociales respecto de cómo se habría iniciado la cadena de contagios, y la indebida estigmatización de los pacientes.