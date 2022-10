sol.jpg En Paraná los días están ideales para disfrutar al aire libre. Foto UNO Diego Arias.

Cómo ahuyentar o repeler al jején

No funcionan para este insecto los repelentes en aerosol. Se debe utilizar sustancias oleosas o cremas gruesas Cuanto más grasosa es la crema mas sirve para evitar la picadura del jején. "Sirve la protección del filtro solar en cantidad, que no se absorba fácilmente. Cualquier crema te sirve ya que evita que pueda hincarte las maxilas. No importa que no sea repelente basta conque sea grasosa o bien oleosa para evitar que penetre la piel", tiró como tip la subsecretaria.

"En Paraná, normalmente se hacen las fumigaciones para el mosquito común con insecticidas piretroides y para los jejenes se necesitan fosforados, que son tóxicos para la salud, por lo tanto no se usan".

Las poblaciones de jejenes comienzan a proliferar en julio, ya que a diferencia de los mosquitos, a los jejenes se encuentran activos con temperaturas más frías que cálidas, por eso se ven a la mañana temprano o al atardecer.

Mosquitos (1).jpg Reproducción. Hay temperaturas ideales y las hembras salen a picar para poder poner huevos.

Evitar que nazcan los mosquitos

En cuanto a los mosquitos sus poblaciones se regulan con los ciclos de la lluvia y no ha llovido, por eso no hay tantos a la vista. De todos modos, la funcionaria advirtió que, en esta época del año, comienzan a aumentar las poblaciones de Aedes Aegyptis, el mosquito vector del dengue. Hay que evitar los criaderos, cualquier recipiente con agua por más de cinco días, plantas en agua, fuentes, piletas, natatorios", indicó y agregó que, "activar la bomba de los natatorios o ponerles cloro, evita que sean reservorio de millones de mosquitos".

Saavedra señaló que la campaña de fumigación de mosquitos comenzó el 26 de agosto. "Para el mosquito común estamos incursionando en un método de control larvales a través de pececitos llamados 'madrecitas', colocándolos en espejos de agua y cunetas. Nos está dando buenos resultados y la idea es multiplicarlo en el resto de la ciudad".

Jejenes Paraná.jpg

Qué es un jején y cómo "pica"

Se trata de un insecto volador hematófago, es decir que se alimenta de sangre, y cuya picadura produce un corte en la piel doloroso y fácil de infectar con el rascado

El jején también se conoce como mosca negra, aunque puede ser negro o gris. Se los puede encontrar en cualquier parte del mundo donde haya ríos o arroyos, porque ponen sus huevos en lugares con agua.

La mayoría de las picaduras de insectos producen comezón durante varios días. El enrojecimiento suele durar 3 días. La hinchazón puede durar 7 días.