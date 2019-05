Paraná Come transcendió Instagram y organizó su primera feria gastronómica

Paraná Come es una cuenta de la red social Instagram que nació el 2 de febrero, en estos tres meses sumó 8.083 seguidores y transcendió de lo virtual a la vida real con el primer Paseo Gastronómico que organizó en un agradable salón de fiestas ubicado en calle López Jordán, en el cotizado norte paranaense.





Paraná Come, prefiere que la cuenta sea lo relevante porque asegura que su gran objetivo es que "la gente coma rico" por lo que se encarga de subir contenido gastronómico de calidad. Beto, el administrador de, prefiere que la cuenta sea lo relevante porque asegura que su gran objetivo es que "la gente coma rico" por lo que se encarga de subir contenido gastronómico de calidad.





paseo por.jpeg



UNO que el evento nació luego de mantener un fluido contacto con los Sentado en la terraza del predio explicó aque el evento nació luego de mantener un fluido contacto con los emprendedores y entender que era necesario ofrecer un espacio con entrada gratuita. Este sábado familias enteras llegaron sobre todo a la hora de la siesta y más tarde, los grupos de jóvenes que aprovecharon el espacio natural, en una de las zonas más altas de la ciudad.





Aquellos que pasaron la tarde reconocieron que, el clima fue ideal porque el cielo se nubló pero la temperatura fue la ideal para estar en un lugar abierto, sentados sobre las mantas, degustando exquisiteces y escuchando música en vivo.





La coordialidad y el trabajo en comunidad llamó la atención en un momento complejo del país donde las noticias económicas están lejos de ser las ideales. Los empredimientos gastronómicos parecen encontrar en la especialización el mejor camino para tener buenas ventas.





paseo 4.jpeg Muchachos que saben lo que hacen.



Es agradable ver como coinciden el puesto de pizzas napolitanas, que llevan adelante jugadores de rugby del club Tilcara, con sus vecinos de las hamburguesas caseras que son cocinadas por un grupo de amigos que además tuvieron un paso por el rugby del CAE.





Los integrantes de ambos empredimientos investigaron el mercado, desarrollaron estrategias, manejan las redes y sobre todo, son apasionados comensales de pizzas y hamburguesas por lo que están "condenados" ofrecer productos de muy buena calidad.





Paraná Come fue sumar, en el primer Paseo, a uno de los maestros cerveceros artesanales de la región, invitar a las emprendedoras que llegaron en un coqueto El gran mérito defue sumar, en el primera uno de los maestros cerveceros artesanales de la región, invitar a las emprendedoras que llegaron en un coqueto camión de comidas con propuestas vegetarianas, un puesto de papas fritas con porciones abundantes, las delicadas dulces artesanales y abrirle el espacio a la coctelería profesional.





Divulgador gastronómico





Cuando Beto se sentó 10 minutos para contar la historia de Paraná Come, algunos de sus amigos llegaron para despedirse y felicitarlo por el evento que logró a la luz del día con buena música que sonaba en un volumen perfecto.





"No vengo del palo de la gastronomía, siempre le cociné a mis amigos y nunca me conformé con los lugares por lo que busco nuevas opciones para comer. Les contaba mis experiencias y ellos me decían que, en algún momento, tenía que hacer públicas esas historias", explicó el dueño de un negocio en el centro de Paraná al que le dedica buena parte de su vida.





paseo 3.jpeg Pizza napolitana.







Paraná Come es su hobby para ir por el "positivismos, el vamos para adelante, en un ambiente integramente agradable" y así fue que comenzó a subir fotos de restaurantes para luego sumar a los emprededores y ahora lo cristalizó en el primer paseo gastronómico.





En un momento en donde nacen proyectos que crecen en la vidriera de Instagram, el Paseo Gastronómico abre la posibilidad de buenas ventas para que todos los que se animaron a ser sus propios jefes consigan clientes para las delicias que preparan con mucho amor.