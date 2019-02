Paraná Campaña: el peronismo presentó sus candidatos en Cerrito y El Pingo

Con el acompañamiento de vecinos de la zona, se presentó el sábado la fórmula electoral que competirá por la intendencia del flamante municipio de El Pingo. La localidad, que en diciembre pasará de ser Junta de Gobierno a municipio, elegirá en junio por primera vez a un intendente

Para ese cargo se postula Diego Plassy, quien encabezó la Junta de Gobierno durante los ultimos tres períodos constitucionales. Lo acompañará en la fórmula Mariana Levrand.

En tanto en la ciudad de Cerrito, que es gobernada desde 1983 por la Unión Vecinal, se presentaron como candidatos del justicialismo

La fórmula cerritense está integrada por Alejandro Seimandi y Hernán Almará. Los postulantes y algunos de los candidatos a concejales fueron recibidos por la ministra de Gobierno, Rosario Romero, junto al intendente de Seguí Cristian Treppo y los diputados provinciales Diego Lara y Gustavo Zavallo. Seimandi es un comunicador de amplia trayectoria en medios del Departamento Paraná.

"Fue una sorpresa, había sido invitado en la reunión anterior, no pude asistir, avisé y fui a la reunión para participar, dar puntos de vista sobre lo sucedido en la ciudad, en la provincia y en lo nacional, pero sobre todo para participar. Primero hubo charlas entre los participantes, se resolvió votar de manera secreta, y seleccionar a los aspirantes a ese compromiso, y me sorprendió la adhesión, de 58, 51 me votaron a mí. No estaba preparado para esto. Mientras se hablaba y se debatía, iba pensando, y decidí aceptar porque considero que al desafío alguien tiene que asumirlo", explicó con gran sinceridad Seimandi en un reportaje radial.