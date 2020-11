Paraná: atentan contra funcionario que denunció a manteros

Gutiérrez apuntó a vendedores ambulantes a quienes el martes, su área municipal decomisó mercadería en la peatonal San Martín. Tras el operativo Gutierrez fue grabado manteniendo una fuerte discusión con un grupo de manteros en calle Gualeguaychú y 9 de Julio, video que rápidamente fue viralizado.

Renuncia

En su red social Gutierrez escribió denunció el atentado y anunció que renunciará a su cargo para proteger a su familia, su persona y sus colaboradores.

“Responsabilizo por cualquier daño que sufra mi familia, el personal a mi cargo y mi persona a los pseudos manteros que he denunciado en reiteradas ocasiones esta semana, por amenazas de muerte y del hecho que a continuación les voy a relatar: en la madrugada del día de hoy, alrededor de las 4, sufrí en mi domicilio, junto a toda mi familia, una interrupción abrupta de nuestro descanso, sintiendo un estruendoso impacto en la puerta de ingreso a la casa y, al levantarme, observo en el piso un cascote de gran tamaño envuelto en papel madera; escuchando el motor de una moto doblando esquina de mi domicilio, me dirijo en esa dirección rápidamente y, al llegar a la esquina, logro visualizar una moto tipo enduro de color blanco y negro, sin poder identificar marca, modelo ni dominio, solo dos personas, el conductor con casco negro y el acompañante con casco blanco. Inmediatamente llamo al 911, dando intervención con todas estas características. Al regresar a mi domicilio, y los funcionarios de la Comisaría Novena proceden a abrir el cascote envuelto. El mismo poseía un mensaje que decía: CUIDATE, NO JODAS MÁS, NO TE SALVA NI LA FEDERAL. Luego de eso solicito a un familiar que se quede en compañía de mi señora e hijos mientras yo realizo la denuncia correspondiente en la comisaría novena.

Por este medio quiero comunicar que, a partir del día de la fecha, deslindó de cualquier responsabilidad o vínculo de mis actos a la Municipalidad de Paraná y que, a la brevedad, presentaré la renuncia a mi cargo de coordinador de la Secretaria Legal y administrativa. El límite es mi familia.

El conflicto

Este martes personal de la Municipalidad de Paraná decomisó mercadería a un grupo de vendedores ambulantes, ubicados en la Peatonal San Martín de la ciudad. En la oportunidad se les secuestraron fundas de celulares, lentes, medias y películas apócrifas en CD. Luego comenzó a circular un video donde un funcionario municipal mantiene una discusión con tono elevado con un grupo de manteros. El video fue registrado en calle 9 de Julio, a metros de la esquina de Gualeguaychú. Se escuchan acusaciones y amenazas cruzadas en medio de una áspera discusión:

El coordinador de la Secretaría Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, Exequiel Gutiérrez, es quien aparece en el video discutiendo con uno de los vendedores ambulantes.

En declaraciones periodísticas, Gutiérrez afirmó que el operativo fue un trabajo de rutina del cuerpo de inspectores de control urbano, a fin de controlar que no haya infracciones, como ocupaciones de espacios públicos por motos, venta ambulante y puestos callejeros.

En esta línea, Gutiérrez señaló: "Hace tiempo que venimos trabajando sobre la problemática, y en la mañana de hoy se pudo constatar la falta. Se les hizo el acta correspondiente y se les decomisó la mercadería simbólica sin valor comercial". Sobre los elementos que secuestraron aseveró: "Son fundas de celular que ya están fuera de circulación pero se procedió de la forma que correspondía".

En la oportunidad se incautaron 1.005 fundas de celular, 29 CDs, 37 fundas vacías de blindex y 3 blindex rotos.

El desalojo de manteros de la peatonal y la zona centro es un conflicto que atraviesa varias gestiones municipales y genera la permanente queja entre los comerciantes instalados que pagan impuestos, alquileres, sueldos y cargas sociales y quienes argumentan que “necesitan un espacio para vender sus mercaderías y deben mantener a sus familias”.

