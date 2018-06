Paraná acogió a más de 20 buscadores de palabras en un torneo de Scrabble

Hay quienes no pueden evitar formar constantes anagramas, leen carteles y parece que por instinto piensan en qué otras palabras pueden armar con las mismas letras que están observando. La sede de Jubilados y Pensionados de la provincia de Entre Ríos, ubicada en calle Alem al 450 de Paraná, congregó a jugadores profesionales de Scrabble. Estas personas poseen una inmensa capacidad para la construcción de palabras sobre un tablero de 15x15 casillas.





juego 4.jpg Scrabble en Paraná. Competidores de todo el país se dieron cita este sábado para participar de un nuevo campeonato del juego de mesa UNO / Mateo Oviedo





La actividad comenzó apenas pasadas las 9 de la mañana. En total silencio, unas 20 personas se encontraban sentadas alrededor de unas pequeñas mesas donde descansan los tableros. Todos concentrados y pensantes, movieron sus fichas de letras, anotaron el puntaje en la planilla y tocaron el reloj para que el tiempo le empiece a correr al contrincante.





En el aire se sintió la concentración. A tal punto que entró un fotógrafo y pese al ruido que hizo al golpear la puerta; nadie volteó para verlo. La luz era brillante, la sala acogedora y la calefacción se hizo sentir mientras afuera se pronosticaba lluvia y un marcado descenso de temperatura.





juego 7.jpg Unidos por el Scrabble. Luis Acevedo y Griselda Báez contentos por la actividad UNO / Mateo Oviedo





La habitación que alojó a los profesionales de scrabble, normalmente funciona como patio de eventos. Se pudo observar más mujeres que varones, según los organizadores sólo se debió a la ocasión ya que ambos sexos participan por igual de estas actividades. Ellos para llegar al tercer torneo que se disputa en Paraná viajaron desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Concepción del Uruguay. También hay jugadores locales.





Una sola mesa estaba separada de las demás, allí estaba la computadora donde quedaron registrados todos los resultados. Luego, es la máquina quien se encarga de realizar los procesos correspondientes y seleccionar al ganador según sus puntos. El sistema de cómputos fue coordinado por Luis Acevedo, jugador profesional de scrabble y campeón nacional en dos oportunidades.





juego 2.jpg Competencia. Tercer torneo de Scrabble men Paraná UNO / Mateo Oviedo





Acevedo está vez no compitió, vino como invitado. Describió que la edad no tiene que ver con el Scrabble, aunque hizo la diferencia de que mayormente la gente adulta prefiere realizar la actividad de forma amateur y no tanto de manera lúdica. Y detalló que solamente el Torneo Mundial es el que otorga dinero en efectivo como premio.





juego 6.jpg UNO / Mateo Oviedo





La jornada local terminará mañana -Domingo 24 de junio- ya que son nueve rondas, el primer día de competencia se desarrollaron 6 vueltas dese las 9 horas. Y la segunda parte contará con las tres restantes desde el mismo horario. Quien gane recibirá como premio un juego de cuchillas artesanales.





corte Premio. El ganador se llevará un juego de cuchillas artesanales UNO / Mateo Oviedo





"El Scrabble es una forma de vida. Uno se está perfeccionando constantemente. Es apasionante e inevitable no seguir aprendiendo a diario" contó a UNO Luis Acevedo, quien además destacó a la Asociación Argentina de Scrabble ya que es la que mayor cantidad de socios posee y cuenta con jugadores de mayor edad, como Esther, que tiene 93 años y se mueve en su silla de ruedas.