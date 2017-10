Para viajar a Rusia hay que ganarle un difícil partido a los altos costos

Después de atravesar nervios, ansias y emociones de las más variadas antes, durante y después de la etapa clasificatoria, tras la cual finalmente Argentina estará en el Mundial de Rusia 2018 , comienza un nueva odisea para quienes estén dispuestos a cumplir el sueño de estar presentes en alguno o en varios partidos que se disputen del certamen.

No es una meta sencilla irse de viaje al país euroasiático más extenso del mundo. Para quienes prefieran partir sin tener que preocuparse por conseguir hospedaje o un lugar donde comer y además lidiar por una entrada para ver los partidos por los que se está dispuesto a dejar la garganta en la cancha gritando goles y amagues, o insultando a los árbitros o al equipo rival, deberán esperar: las agencias de viajes se preparan para ofrecer los paquetes con todo incluido, o casi todo, pero recién después del 1° de diciembre se lanzarán al mercado, una vez que se realice el sorteo de los grupos, las sedes y otros asuntos y se sepa fehacientemente dónde y cuándo jugará Argentina.

Según contó a UNO Fabricio Meglio, titular una de agencia de calle Santa Fe al 400 en Paraná, será entonces cuando se conozcan las alternativas para viajar a Rusia con aéreos, traslados, entradas a los partidos convenidos, alojamiento y demás. "Paquetes completos todavía no se han lanzado porque en el fixture armado están faltando los datos de las sedes, las fechas de los partidos, el cronograma de la Selección. Lo que hay ahora son algunas cotizaciones en base a lo que serían partidos de la primera y segunda fase. No está el paquete para ir a ver Argentina porque no se sabe contra quién juega tampoco", refirió.

Sobre los precios de estas opciones, dijo: "Para tener una idea, lo más económico que se está ofreciendo en este momento es para un programa en base doble de siete noches en un hotel tres estrellas de categoría internacional en Moscú, con desayuno, que incluye traslado de ida y vuelta a los partidos pero no las entradas, más los traslados del aeropuerto al hotel. Ese servicio terrestre está a 3.280 dólares. A eso, además de los tickets para ingresar al estadio, hay que sumarle el aéreo, y lo que se está proyectando estos días es que el vuelo costará entre 1.800 y 2.300 dólares".

Meglio aclaró que puede haber tarifas salteadas y que esta alternativa que ya se está ofreciendo será para poder ver la semifinal o la final, que se jugarán en Moscú, y señaló: "Rusia habitualmente no es un destino muy barato, y además tiene un mercado interno muy fuerte, que también va a demandar servicios, entre ellos las entradas a los partidos. Y en Europa en junio es temporada alta porque es época de vacaciones, por lo que los costos de servicios y pasajes aéreos no son de lo más económico".

Por otra parte, las distancias entre las ciudades de Rusia donde haya partidos pueden ser amplias, y esto también condicionará los costos de los vuelos internos. "No es como en el caso de Brasil o lo que fue en Francia o Sudáfrica, donde había menos sedes, las distancias eran más cortas y los valores no fluctuaban demasiado. En este caso sí, porque las ciudades pueden estar a seis siete horas de vuelo, por el tamaño del país", dijo.





Consultas

Meglio aseguró que ya reciben numerosas consultas de entrerrianos deseosos de viajar. Además de los que preguntan por paquetes ya armados, hay quienes están dispuestos a vivir la aventura de llegar con un vuelo a Rusia u a otro país y arreglárselas por su cuenta. "Muchos están pensando el tema de un aéreo hacia Europa. Lo que se cotizaba al día siguiente de la clasificación para un viaje a fines de junio con regreso a mediados de julio, volando con la que mejor tarifa, nos daba 2.300 dólares a Moscú. Muchos están preguntando también por una combinación que vaya a Europa Occidental, como Madrid o Roma, que son más accesibles, y de ahí tomar un bajo costo a Moscú o a alguna ciudad cercana".

Por último, contó que los operadores mayoristas proyectan financiación para la compra de estos productos, y que hay tarjetas o bancos que tienen convenios con las aerolíneas, lo que significa un aliciente para quienes no pierden las esperanzas de estar en el Mundial, al que a la Argentina tanto le costó llegar.





La experiencia de llegar a destino y volver victorioso