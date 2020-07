Para recuperar "lo robado", buscan prohibir los juicios abreviados

El diputado provincial Eduardo Solari (UCR) presentó un proyecto de ley que busca promover una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos para evitar que los delitos contra la administración pública se diriman a través de juicios abreviados.

La instancia de juicio abreviado permite que, a partir del reconocimiento del ilícito cometido, la persona se reconozca culpable, acuerde una pena reducida con la fiscalía y evite así una condena mayor producto de un juicio oral y público.

“Estamos observando que la instancia del juicio abreviado termina funcionando como una vía para que las investigaciones no se profundicen más allá de los delitos evidentes (sobre todo en los casos de enriquecimiento de funcionarios actuales y pasados) y, además, obtura la posibilidad que el Estado recupere de verdad lo robado” afirmó el diputado Eduardo Solari.

“Entre Ríos no soporta más la impunidad ni los privilegios, no soporta que el dinero que falta para equipar hospitales, reparar escuelas o mejorar el salario de docentes, policías y personal de la salud siga en manos de los corruptos, sus familiares o amigos, que muchas veces operan como testaferros y ni siquiera llegan a ser mencionados en las investigaciones”, agregó. “En otros casos, se han decomisado bienes que significan una exigua proporción de los mal habidos, con multas que no se acercan siquiera a los mínimos legales” mencionó Solari.

“No debemos olvidarnos, como especial objetivo de este proyecto, que los hechos de corrupción no son delitos comunes ni ingenuos, sino que tienen una enorme incidencia colectiva, social, política, económica y hasta cultural, sin perder de vista tampoco que sus autores intelectuales y/o materiales, -independientemente de su grado de participación- son ciudadanos con mayores responsabilidades, que se aprovechan de su posición para enriquecerse a costa del pueblo, a quien ahora se le pide que contribuya todavía más en el nombre de una Emergencia que es producto de la irresponsabilidad de los que gobiernan hace más de 16 años” agregó el también vicepresidente de la UCR entrerriana.

“Los corruptos tienen que ir presos y devolverle al Estado todo lo que se robaron durante años. Este es el camino para tener más recursos para hacer obras y cuidar la salud de la población, y no seguir inventando y aumentando impuestos y metiendole la mano en el bolsillo a los trabajadores” finalizó diciendo el diputado provincial Eduardo Solari.