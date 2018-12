Para la cultura concluye un período caracterizado por el trabajo a pulmón

Más allá de los embates económicos y la astenia de algunos estamentos estatales a la hora de implementar políticas culturales, las y los artistas de Entre Ríos tomaron la posta, como históricamente lo han hecho, para seguir haciendo grande a la cultura de la provincia.

Gracias a su talento y dedicación, se puede decir que el 2018 fue un año prolífico, en especial, desde el ámbito independiente. Las más diversas manifestaciones de la identidad popular tuvieron chance de plasmarse y darse a conocer en diversas latitudes.





Y una vez más, Diario UNO de Entre Ríos destacó el esfuerzo y la voluntad de aquellos que durante los últimos 12 meses dejaron una marca a través de sus proyectos personales, artistas y hacedores culturales cuyas obras fueron publicadas en las páginas del matutino líder de la provincia por haberse destacado en el ámbito del arte que tanto aporta al acervo cultural entrerriano.





Invitados por UNO, frente a la majestuosidad del río Paraná, en el octavo piso del hotel Howard Johnson Mayorazgo se dieron cita los protagonistas que posaron para la foto, dialogaron con la prensa y compartieron un brindis con colegas y allegados. Todos ellos fueron retratados en una fotografía que representa mucho más que una instantánea, porque además de simbolizar el reconocimiento a la labor que realizan diariamente, es un impulso para seguir adelante.





Entre los destacados de este año se contaron el actor victoriense Hugo La Barba, el guitarrista concordiense Augusto Ayala, y el músico y gestor cultural Daniel Rochi, que junto a Martín Apaldetti llevan adelante La Tocata, Encuentro de Jóvenes Músicos. Ellos tres fueron destacados en la edición número 14 del Premio Escenario, un galardón con el que Diario UNO de Entre Ríos reconoce desde 2005 a quienes trabajan inclaudicablemente por amor al arte. También estuvo presente Mario Milocco, artista plástico e ilustrador que este año se encargó de ilustrar las notas de la edición aniversario de UNO.





Augusto Ayala fue el ganador del Premio Escenario de Oro, con el que se distingue la excelencia artística. El joven guitarrista y compositor oriundo de la capital del citrus ha sabido llevar la música del Litoral por Europa y América Latina, participando de prestigiosos festivales internacionales. Su primer disco como solista "Py´Guapi" producido por Horacio Malvicino, cuenta con la participación especial de Teresa Parodi. Ayala compartió escena y proyectos con artistas y maestros de la talla de Mateo Villalba, Teresa Parodi, Raúl Barboza, Juan Falú, Quique Sinesi y Horacio Malvicino, entre otros.





Maestro de la guitarra, desde hace tiempo ejecuta con virtuosismo su guitarra de ocho cuerdas, una variación que le otorga más versatilidad y otra sonoridad a sus interpretaciones, aportándole una profundidad y cuerpo increíbles a cada pieza. Por encontrarse grabando su nuevo disco de estudio, no pudo estar presente en el encuentro en el Howard Johnson, pero UNO dialogó con él: "Para mí, el Premio Escenario ha sido un gran estímulo; no me esperaba ganar el de Oro. Y me sirve mucho para lo que sigue, es como un estandarte para seguir proyectando música", dijo el músico.





"La idea es continuar haciendo conciertos, vengo tocando desde hace tiempo en la Argentina y hace poco se dio la posibilidad de ir al exterior. Quiero seguir haciendo giras, tocando en festivales internacionales, hay algunas fechas por delante. Primero pienso seguir con la música del Litoral, y después tengo algunos proyectos puntuales relacionados con Concordia y la Mesopotamia", añadió.





Por otra parte, destacó que llegar a tocar en Cosquín es una materia pendiente: "Siempre quise tocar en el festival folclórico más importante del país, pero todavía no se ha dado la posibilidad. Me gustaría ir como solista o en una delegación, puedo adaptarme. Si no es en 2019, esperemos que en el 2020 pueda estar".





Por su parte, Daniel Rochi estuvo presente en representación de La Tocata, que este año fue galardonada con el Premio Proscenio, con el que UNO reconoce la labor de aquellos artistas y promotores culturales que no necesariamente están en el centro de la escena, pero cuya labor no sólo tiene valor artístico, sino también un importante valor social.





La Tocata comenzó en 1995 en Paraná, luego se extendería hacia toda la provincia. En estos 24 años de vida se ha abocado a impulsar a músicos adolescentes abocados a diversos géneros musicales, ofreciéndoles la oportunidad de subir a un escenario o entrar en un estudio de grabación profesional por primera vez.





"Este año cumplimos 24 años de la movida que inició en 1995, afortunadamente es el segundo año consecutivo en que contamos con apoyo del Gobierno provincial, la Vicegobernación y el Consejo Federal de Inversiones. Lo que esto nos ha permitido es recorrer toda la provincia y convocar a chicos de cada uno de los 17 departamentos. Y pudimos editar el quinto disco, donde participaron 67 chicos de 17 localidades diferentes. Queremos continuar, festejar los 25 años y seguir, porque vemos que es un proyecto que ha dado sus frutos. Es más, la noche de la entrega del Premio Escenario, entre los premiados y los artistas que fueron invitados a tocar, había muchos que participaron en La Tocata. Eso a mì me llena de orgullo, porque nosotros desde nuestro lugar no hacemos nada más que facilitar el puntapié inicial, el talento lo ponen los chicos", señaló.





En tanto, manifestó que "el reconocimiento del diario es magnífico porque sabemos que no estamos solos, que hay gente que está atenta a lo que estamos haciendo y que sigue apoyando el trabajo que se hace con los chicos de toda la provincia".





El actor Hugo La Barba fue reconocido con el Premio a la Trayectoria por sus más de 40 años de carrera en el teatro y el cine. Su debut teatral fue en 1972, en la obra "La bolsa de agua caliente", si bien su acercamiento al teatro se dio durante su infancia. A lo largo de su carrera intervino en más de 70 espectáculos como intérprete y también en el rol de director. Ha sido distinguido con el premio Cimarrón Entrerriano, otorgado por la Subsecretaría de cultura de la Provincia en 2010; el Premio Escenario 2007 a la Mejor Labor Individual en Teatro por su labor en la obra "Corazón de humo"; entre otras distinciones.





Este año estrenó en Paraná, bajo la dirección de Juan Carlos Gallego, "La gota que horada la piedra", que se presentó en cuatro funciones plenas de público en Sala Arteatro. "Este 2018 me ha ido muy bien, fue un lindo año. Pude hacer realidad algún proyecto que tenía en cuanto a lo teatral, vine un poquito a Paraná para concretar eso. Y ahora queremos salir en gira. Además tengo dos propuestas, una para una miniserie, y otra para una serie documental que empezaríamos a rodar en febrero o marzo, así que la actividad continúa. Parece que el Premio Escenario me trajo suerte, sumamos años pero también sumamos otros proyectos. Así que estoy más que agradecido", dijo.





El pintor y dibujante Mario Milocco es paranaense, pero pasó su infancia en el campo. Artista autodidacta, tiene una gran trayectoria como dibujante publicitario, serigrafista y diseñador gráfico. En la década del 80 dibujó para fanzines y revistas porteñas, como O no, Zurmenage y HGO. Es cofundador de la revista paranaense Barriletes, diseñando las tapas e ilustrando algunas notas. Y este año, como ya lo hizo en otras oportunidades, colaboró con Diario UNO de Entre Ríos, ilustrando las notas que fueron publicadas el 12 de noviembre, en la edición del 18° aniversario de este medio.





"Haber trabajado este año con Diario UNO fue importante, porque fue una proyección como artista e ilustrador, y esto me posiciona mejor en la faz pública. Y fue un trabajo importante, 18 dibujos, es un gran honor que me hayan encomendado ilustrar yo solo un suplemento entero", manifestó.





Por otra parte, dijo que a nivel artístico, el 2018 ha sido un año positivo: "He hecho exposiciones, gané el tercer premio del Salón de Pintura de Gualeguay, expuse en el Museo Artemio Alisio, de Concepción del Uruguay, que no es fácil exponer ahí. Y en lo que a la gestión cultural respecta, estamos trabajando mucho con el colectivo de A la Vuelta de la Esquina, estamos formando la Asociación de Artistas Plásticos de Paraná".





GANADOR DEL PREMIO ESCENARIO DE ORO: "SE TRATA DE SEGUIR ADELANTE"





Augusto Ayala, músico y compositor ganador del Premio Escenario de Oro 2018: "Quiero seguir haciendo giras, tocando en festivales internacionales, hay algunas fechas por delante. Primero pienso seguir con la música del Litoral, y después tengo algunos proyectos puntuales relacionados con Concordia y la Mesopotamia".









LA BARBA: "ESTOY MÁS QUE AGRADECIDO POR TODO LO QUE ME DEJÓ ESTE AÑO"

Hugo La Barba, actor victoriense distinguido con el Premio Escenario a la Trayectoria: "Parece que el Premio Escenario me trajo suerte, sumamos años pero también sumamos otros proyectos. Así que estoy más que agradecido por todo lo que me llegó este año".





DANIEL ROCHI CALIFICÓ DE "MAGNÍFICA" LA DISTINCIÓN PARA LA TOCATA

Daniel Rochi, de La Tocata, distinguida con el Premio Proscenio: "El reconocimiento del diario es magnífico porque sabemos que no estamos solos, que hay gente que está atenta a lo que estamos haciendo y que sigue apoyando el trabajo que se hace con los chicos de toda la provincia".





MILOCCO: EL ARTISTA QUE LE PUSO MÁS CALIDAD AL ANIVERSARIO DE DIARIO UNO

Mario Milocco, artista plástico que ilustró la edición del 18° aniversario de Diario UNO de Entre Ríos fue parte también de la cita de los Destacados. Contó: "Haber trabajado este año con Diario UNO fue importante, porque fue una proyección como artista e ilustrador. Es un gran honor que me hayan encomendado ilustrar yo solo un suplemento entero".