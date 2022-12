Para el PJ de Entre Ríos, la Corte "perdió la imparcialidad"

"La justa distribución de recursos a lo largo y ancho del territorio nacional, así como la plena vigencia de nuestro sistema federal de Gobierno, no pueden quedar en manos de la arbitrariedad de uno de los poderes del Estado que hoy parece haber perdido todo criterio de imparcialidad poniendo en vilo la seguridad jurídica de las y los ciudadanos argentinos", dice el texto.

Fallo tras fallo, la CSJN, resulta envalentonada en golpear al gobierno nacional como un ariete al servicio de la oposición. En esta última decisión, su avanzada afecta a los Estados provinciales, trastoca el Presupuesto nacional aprobado por el Congreso, mermando importantes recursos destinados a políticas y obras públicas", continúa.

En este sentido, la dirigencia peronista ratificó el rechazo a esta decisión judicial dado que se trata de "un fallo eminentemente político", ya que se adoptó a días del inicio de un año electoral, y además sustrae recursos del presupuesto nacional para ponerlos en manos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que consideró "el distrito más rico del país", y de su "Jefe de Gobierno que está en plena carrera presidencial", en referencia a Horacio Rodríguez Larreta.

"Frente a ello, y basados en la convicción de que el federalismo debe ser un sistema solidario cuyo objetivo principal sea garantizar el bien común, reiteramos la defensa de los intereses de las y los entrerrianos ante una medida judicial arbitraria y de imposible cumplimiento en el marco de un sistema de gobierno democrático, federal y republicano", finaliza el documento.

Cruce en Diputados

Desde el Interbloque Juntos por Entre Ríos de la Cámara de Diputados salieron a advertir sobre la “gravedad institucional” que implica que el gobierno nacional "no acate el fallo" que dictó la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos coparticipables. Así se refirieron a la decisión del presidente Alberto Fernández y los gobernadores peronistas de recusar a los miembros de la Corte y presentar una revocatoria "in extremis" de la medida cautelar.

“Que la autoridad máxima del país no acate el fallo de la Corte Suprema de Justicia significa romper la división de poderes de la República Argentina y poner en riesgo la estabilidad institucional del país”, manifestaron los diputados y diputadas que integran el Interbloque opositor en la Cámara de Diputados de la Provincia.

“Con esta peligrosa determinación Alberto Fernández, que dice ser un hombre de derecho, y 14 gobernadores –incluido Gustavo Bordet– están desobedeciendo lo resuelto por un Poder del Estado y abren las puertas para que cualquier ciudadano se crea con la habilitación para hacerlo”, alertaron.

“Señor Presidente, así no funciona la democracia, así no se manejan las cuestiones de Estado en un país serio, así no se lidera una república. Desconocer la autoridad judicial es un golpe institucional y marca una certeza: siguen con la idea de ir por todo a cualquier costo”, concluyeron.

Ante esto, diputadas y diputados del Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos repudiaron el posicionamiento de la oposición entrerriana ante el fallo de la Corte Suprema. "Deberían explicarle a entrerrianas y entrerrianos por qué hacen política mirando lo que sucede fuera de la provincia", expresaron.

En esa línea, manifestaron su "absoluto repudio" y señalaron: "Nuestro compromiso es y será siempre defender los intereses del pueblo entrerriano. Defender la obra pública, defender los recursos y, sobre todo, defender las conquistas federales que hemos alcanzado", dijeron. "Es cuestionable que la oposición tome partido en beneficio de la ciudad con más recursos. Deberían estar preocupados y ocupados en cuidar los derechos de nuestra provincia".

"Este fallo que beneficia a los mismos de siempre, es un ataque político que lesiona el crecimiento y desarrollo de la Argentina que nos merecemos", dijeron, para concluir que "perjudicar un país entero para responder políticamente a funcionarios que cargaron soberanía económica no es más que una nueva muestra de la judicialización de la política".