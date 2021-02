La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) aclaró este miércoles a las y los docentes que el gobierno no podría descontar los días de trabajo en modalidad virtual de este mes, resueltos por el último congreso de la entidad, dado que no se trata de paros. Al mismo tiempo, aseguró que no puede haber sanciones ni registro de inasistencias.