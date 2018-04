Panaderías evalúan si van a aumentar sus productos

Además de los tarifazos en lo servicios de luz y gas que afectan a los diferentes sectores, los panaderos afrontan un nuevo aumento de la harina, uno de los insumos básicos de este producto y de sus derivados.

En Buenos Aires y otras provincias ya se habla de trasladar el incremento al precio final con el que se venden los panificados en el mostrador. No obstante, en Paraná los referentes del rubro afirman que aún no hay nada definido, aunque no descartan subas de sus artículos para poder mantener la rentabilidad.

"Subieron los insumos en general y la semana pasada se registró un aumento de la harina: la bolsa de 50 kilos que costaba 320 pesos pasó a valer 480. Si a eso lo sumamos al incremento de las tarifas, de las cargas sociales, de alguna manera se necesita transferir esos costos al precio de venta", explicó a UNO Gabriel Tosso, propietario de un local del rubro en calle Perú y secretario de la Federación Industrial de Panaderos y Afines de Entre Ríos.

El dirigente afirmó que si bien todavía no se dio un incremento a nivel local y aún no se sabe a cuánto ascenderá en caso de concretarse la suba, señaló que "es algo que se está charlando" entre quienes se dedican a esta actividad comercial. No obstante, aseguró: "Todavía no se ha movido el precio del pan. La última vez que lo subimos fue hace cinco o seis meses y estamos tratando de aguantar lo más que se pueda".

Sobre el precio al que se despacha en la actualidad, recordó: "En el centro el kilo de pan se consigue a 35 peso, aunque en algunos lugares llega a venderse hasta 40 pesos. En los barrios se lo puede adquirir a unos 25 pesos el kilogramo".

En referencia a la disparidad de valores, aclaró que en el caso de quienes pagan un alquiler para tener su local de ventas, los márgenes se reducen, sobre todo si la panadería está situada en una zona céntrica de la capital entrerriana, donde las rentas pueden llegar a ser más elevadas: "Un alquiler de un local en el centro de Paraná cuesta como mínimo 20.000 pesos, y en un barrio quizás se puede conseguir un lugar por 5.000 o 6.000 pesos", sostuvo, y agregó: "Además hay otros problemas, como la clandestinidad, con panaderías que trabajan con empleados en negro o sin habilitación de la Municipalidad, y obviamente que sus costos son menores y por eso ellos pueden vender un pan a un precio más económico".

Con las facturas ocurre algo similar y se consiguen más baratas fuera del radio céntrico. No obstante, los valores oscilan entre los 7 y los 11 pesos.

En este ámbito, luchan contra un sector informal que vende más barato porque achica sus costos al amparo de la clandestinidad, que es cada vez más alarmante y profundiza una situación que de por sí ya es adversa.

Además, en el sector todavía no se definieron las paritarias, y estiman que una vez que se resuelva un acuerdo entre la patronal y los trabajadores, también va a impactar el aumento salarial en el valor de los productos.





Impacto

Tosso heredó el oficio de su padre y al igual que él, en su familia varios son panaderos. Si bien está acostumbrado a los avatares de las actividad, poder afrontar las últimas subas le insumió un gran esfuerzo. "Desde hace dos años a esta parte pagamos la luz con un 600% o 700% de aumento, y el gas más o menos sufrió un incremento en los mismos porcentajes. Nosotros tenemos gas natural y sigue siendo comparativamente más barato, pero los aumentos se van acumulando, como el de la luz, la harina, la levadura, la materia grasa y los demás insumos, y se hace cuesta arriba poder sostener el negocio", indicó.

Por otra parte, Tosso señaló que los panaderos desde hace tiempo vienen soportando una pérdida de rentabilidad para poder sostener las ventas. Saben que si trasladan todos los incrementos al valor final de sus productos, pierden clientela, que opta por buscar alguna alternativa más económica aunque resignen calidad, o venden menos porque "a la gente en general no le alcanza el dinero".

No obstante, analizó: "Igual el pan, además de ser un alimento esencial en la mesa familiar, sigue siendo uno de los más económicos, y acompaña cualquier comida y la hace rendir, como alguna hecha en base a fideos o arroz".