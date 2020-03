PAMI profundizó medidas para evitar el coronavirus

Los adultos mayores suelen integrar la población de mayor riesgo ante la propagación del coronavirus y desde el PAMI intensificaron las medidas de prevención para atender a sus usuarios.

Contemplando el anuncio hecho por el presidente Alberto Fernández el domingo y procurando que no se generen aglomeraciones de personas en cualquiera de sus sedes, desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados implementaron ayer un protocolo que se aplica a nivel nacional con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En este marco, Claudio Ledesma, director de la UGL Paraná del organismo, comentó a UNO: “PAMI ha bajado un protocolo de cumplimiento, en el cual hay algunas medidas que ya estábamos llevando adelante. Son las que ya se conocen, aunque un poquito más rigurosas, por el hecho de que el 90% de nuestra población que tienen PAMI que viene a hacer un trámite a esta UGL es del sector de gente vulnerable: son adultos mayores e incluso algunos vienen con problemas de salud, por lo cual tenemos que extremar las medidas de prevención para que no vaya a haber ningún caso positivo de coronavirus”.

Una de las primeras medidas es la desinfección y cada persona que ingresa a la sede en la capital entrerriana es interceptada por personal policial que brinda las indicaciones para higienizarse las manos con alcohol. Y si bien ayer hubo momentos en que pocas personas aguardaban a ser atendidas, no pasó lo mismo en el horario de la apertura: “Hoy (por ayer) tuvimos más gente que otras veces. Normalmente se atienden entre 300 a 400 personas por día, pero precisamente aplicamos el protocolo, filtrando usuarios en la puerta con trámites que no eran urgentes o que podían postergarse en el tiempo; o a algunos que venían con consultas o reclamos que también podían resolverse por otros medios: tenemos las líneas telefónicas, como el 138 PAMI Escucha y el 0800-222-PAMI, que están activas las 24 horas del día y se pueden realizar consultas e incluso realizar trámites que no se necesitan hacer de manera presencial”, dijo, y agregó: “A la mayoría de los trámites presenciales en PAMI los puede hacer algún familiar con el documento del beneficiario, lo cual descomprimiría la presencia de adultos mayores, que son los más vulnerables”.

Respecto al personal del organismo, Ledesma señaló que otorgaron licencias a mayores de 60 años, a personas con enfermedades crónicas y a embarazadas, y destacó la desinfección de manos con alcohol para entrar a las oficinas del PAMI. “Además, cada hora se hace desinfección de escritorios, teléfonos y demás. Y se estableció una distancia un metro entre el escritorio y el afiliado que viene a hacer un trámite, y extremamos la ventilación de la oficina, que también ayuda mucho”, subrayó.

“No queremos trasmitir pánico y a esto hay que tomarlo con mucha calma. Las medidas que estamos profundizando hacen más que nada a la prevención. Los países que han fallado en la prevención hoy sufren la diseminación de esta enfermedad, como pasa por ejemplo en Italia, España y Francia, donde minimizaron los potenciales efectos de este virus y no tomaron la precauciones adecuadas”, indicó. Acto seguido, sostuvo: “En Argentina hay muy pocos casos en relación a la cantidad de habitantes y se han tomado medidas. Estamos bien posicionados y a tiempo para impedir que esta enfermedad avance, por eso la población debe tener sobre todo tranquilidad y extremar las medidas de higiene, aunque sea con un simple lavado de manos continuo y permanente de las personas que integran el hogar se logran avances enormes”, recalcó.

En la otra costa

Por su parte, Sergio Bertellotti, titular de la UGL Concordia, manifestó: “Teniendo en cuenta la complejidad del PAMI y de las prestaciones, implementamos una serie de protocolos: uno es para personas afiliadas, y hay otros para los centros de jubilados, para los geriátricos, para el trabajo en las agencias, para los médicos de cabecera. Todos rondan alrededor de lo mismo, pero con alguna pequeña variante según la actividad de la que se trate”.

En este marco, recordó que la principal recomendación para los afiliados mayores de 65 años es que reduzcan al mínimo posible la circulación fuera de su domicilio, sobre todo en los ámbitos públicos donde hay mayor concentración de personas, ya que se trata de “la población más sensible, más expuesta”.

“En Concordia estamos atendiendo a los afiliados y tratando de que no haya riesgos ni para ellos ni para los trabajadores y que no se acumule mucha gente. Todo esto hace a lo que llamamos aislamiento social”, expresó.

Asimismo, subrayó: “PAMI tienen una cantidad de opciones para evitar que se concentre gente; por ejemplo, los médicos de cabecera pueden emitir recetas para tres meses en el caso de los medicamentos que son de uso permanente; hoy en día para acceder al vademécum de medicamentos gratuitos no necesita ir al PAMI a hacer ningún tipo de autorización ni trámite, simplemente retira la receta y se les hace entrega en forma gratuita; para no exponerse puede enviar a la farmacia a algún familiar o alguien que lo ayude”.

Relevamiento

Respecto a la disponibilidad de plazas para internación en caso de presentarse casos positivos de coronavirus, Claudio Ledesma comentó a UNO que “se conformó una red a nivel provincial, que la está presidiendo la propia ministra de Salud (Sonia Velázquez) y estamos en estado de alerta”. Asimismo, indicó: “Se está trabajando en un relevamiento de las camas disponibles y las medidas de seguridad que tenemos para los potenciales casos positivos. Igualmente nosotros tenemos la opción 9 de PAMI Escucha, a la que cualquier afiliado o adulto mayor que tenga síntomas de la enfermedad, como fiebre o tos, puede llama y lo comunica. De acuerdo al protocolo, pensamos en enviar una ambulancia para extracción de muestras”.

En la UGL Concordia también están realizando un relevamiento de camas con los prestadores del sector privado y público que tienen contrato con PAMI, tanto hospitales como sanatorios privados: “Este relevamiento es para conocer cuántas camas hay en internación, cuántas en terapia intensiva y cuántas en el servicio de guardia, y se está trabajando es con los servicios de emergencia y de traslados que trabajan con PAMI, porque son muchas veces los receptores de las llamadas para alguna consulta respecto a una enfermedad respiratoria o coronavirus, así que se están abordando todos los frentes”, aseguró Bertellotti, quien recordó que deben hacer la consulta ante un cuadro de tos, fiebre, dolor de garganta, “especialmente las personas que han estado en zonas de riesgo en el exterior, como Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea e Irán, o que hayan estado en contacto con alguien que vino de esas regiones”.

Vacunación antigripal

En cuanto a la aplicación de la vacuna antigripal, adelantó: “Aproximadamente de acá a 10 días tendrían que estar las vacunas disponibles en farmacias y desde PAMI hemos organizado un cronograma con un equipo de salud para ir recorriendo las zonas de difícil acceso a una farmacia, como zonas rurales, pueblos o lugares alejadas de las ciudades”, concluyó.