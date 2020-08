Pablo Aguirre, un paranaense en Cocineros Argentinos

Pablo Aguirre es técnico en Control Bromatológico, docente y cervecero artesanal. Es oriundo de Mar del Plata pero en 2005, movido por un amor que se inició vía Internet, se radicó en Paraná. Tras enviar un video y realizar algunas pruebas quedó seleccionado para competir en un concurso denominado Quedate Cocinando en Casa, perteneciente al ciclo televisivo Cocineros Argentinos, que se transmite por la TV Pública. Hoy, tras vencer a Pía Rojo, de Buenos Aires, se ganó un lugar en Semifinales y ya sabe el plato que deberá presentar: humita a la olla. La fecha tentativa del duelo de Semifinales es el 20 de agosto, aún resta saber quienes serán dos de sus rivales, quienes deben competir en las semanas entrantes. Mientras tanto, él ya tiene puesta su mente y su cocina en la próxima fase.

El concurso incluyó a cocineros amateurs de ocho provincias que compitieron semanalmente en el ciclo y Entre Ríos tiene su representante. En diálogo con UNO Aguirre contó su historia de vida y sus expectativas en torno al concurso.

"Soy nacido en Mar del Plata, el mayor de nueve hermanos. Estudié en una escuela agrotécnica y si bien mi sueño era estudiar Agronomía, provengo de una familia muy humilde y debí ponerme a trabajar", contó. A los 20 años entre a trabajar en una planta de snacks, fue allí donde encontró su verdadera vocación y se orientó a la elaboración y control de calidad de los alimentos, incluso inició una capacitación. Trabajó luego en una empresa pesquera y en 2003, vía Internet conoció una paranaense, hoy su compañera. En 2005 se instaló en Paraná. Se recibió de Técnico en Control Bromatológico (UNER) y trabajó de manera independiente asesorando a gastronómicos y a establecimientos de toda la región, en 2014 ingresó en el ICAB (Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos) en el área de Auditoría.

En 2017 conoció a un grupo de cerveceros haciendo diferentes auditorías y se empezó a involucrar en la elaboración de cerveza. Le prestaron una olla grande y probó elaborar cerveza artesanal en su casa. Primero fue para la familia, luego para los amigos y hoy, si bien la pandemia del coronavirus paralizó la producción de cerveza, está desarrollando en Valle María un bar cervecero con elaboración propia. "Esperamos para octubre darle forma a la cerveza artesanal Otto Sauer, la primera cervecería de Valle María", señaló el entrevistado.

"En 2019 comenzamos a participar en diferentes ferias y eventos públicos y privados de la Provincia. Al inicio de la pandemia se congelo absolutamente todo, estaba a punto de mudarme a Valle María pero todo se paralizó. No nos quedo otra que esperar y hoy estamos remodelando el lugar, a la espera de que la situación sanitaria cambie pronto", contó.

Un llamado, una oportunidad

Fue en medio de la pandemia que una amiga, Juliana, lo llamó por teléfono y le pasó comentó que desde el programa Cocineros Argentinos buscaban cocineros amateurs para un concurso. "Ni lo pensé. Me encantó la idea. Me contacté y ese mismo día me llamaron de la producción para pedirme un video. Quedé", recordó con mucha alegría

Del concurso participaron en total ocho concursantes de diferentes lugares de Argentina. Se enfrentan en duelos. El objetivo primero fue elaborar un plato de la provincia del rival. El primer duelo fue entre Buenos Aires y Santiago del estero, dónde esté último fue quien gano y la semana pasada Pablo representó Entre Ríos contra Capital Federal. "Me tocó elaborar bifes a la criolla y a mi rival chupín de pescado", explicó.

La votación es a través de una publicación en el estado de la red social de Instagram del perfil de @Cocinerosarg el cual se mantiene por 24 horas y al finalizar el que obtuvo mayo porcentaje de votos es el ganador y quién pasa a la ronda siguiente. Tras un empate y una segunda votación, Pablo ganó con el 54% de los votos.

"Es la primera vez que participó de un evento a nivel nacional y la verdad que no esperaba la repercusión que tomó y el apoyo que he recibido. Me gusta la cocina. Valoro mucho cada ingrediente porque conozco de primera mano el trabajo que hay en cada ingrediente", dijo. El premio es recibir por un año en forma gratuita productos Knorr.

Pablo y Rommy, su compañera de vida, tienen tres hijos: Andrea, Jorge y Briana, pero sólo la última y más pequeña vive con ellos ya que los mayores se independizaron.

"¿Que es cocinar para mí? Valoro mucho cada ingrediente que tengo en la cocina por qué se lo complejo de los procesos por los que ha pasado. Me gusta viajar y he tenido la posibilidad de recorrer diferentes lugares y una consigna que tenemos con mi esposa es conocer la cocina típica de cada lugar al que vamos. Disfrutamos mucho de los sabor y sensaciones de cada lugar, que en muchos casos se produce por la combinación particular de los mismos productos que tenemos en nuestra cocina. Después de cada viaje, al llegar me pongo a experimentar en la cocina y obtener ese plato o similares", relató el cocinero amateur.

Por último, Pablo Aguirre agradeció el apoyo de quienes lo votaron y lo alentaron a seguir: "Gracias con mayúsculas. Fue muy fuerte, muy emotivo que tanta gente me brinde su apoyo. Con respecto a la semifinal, este concurso despertó esa sensación de divertirme en la cocina, es valorar de jugar con algún nuevo ingrediente. Quiero divertirme y seguir jugando con los ingredientes pero por sobre todo espero contagiar a otros con el lema de programa ya que considero que es verdad.. y dice "Todos podremos ser Cocineros Argentinos".