Osuna: "Quisiera que haya gobernador o gobernadora de Paraná"

La exintendenta de Paraná y actual diputada provincial, Blanca Osuna, dejó importantes definiciones políticas sobre la sucesión política en la gobernación de Entre Ríos, su mirada sobre la supuesta puja de poder entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y otros temas de actualidad.

En diálogo con el programa La Radio de Uno que se emite por la 97.1 La Red Paraná, la legisladora peronista reflexionó sobre qué puede llegar a suceder en 2023, cuando se tenga que definir el candidato a suceder a Gustavo Bordet. Consultada por qué pasaron 20 años sin que un dirigente de Paraná construya la legitimidad política necesaria para llegar al Poder Ejecutivo, aventuró: “Creo que no hay una sola razón. Creo que lo territorial es una cuestión, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con las atribuciones y condiciones de quienes representan y qué cosas representan. A los gobernadores de Concordia que conozco terminaron teniendo casa en Paraná y viviendo gran parte en Paraná. Pero me parece que no sea una tensión de territorio: creo que es lograr que efectivamente se vertebre desde un lugar de la provincia, en este caso, desde Paraná. Porque quiero dejar en claro que quisiera que haya gobernador o gobernadora de Paraná”.

Y luego fundamentó su razonamiento: “Por sobre todas las cosas tiene que prevalecer, desde mi punto de vista el proyecto, que representa y cuál es la propuesta que se tiene para la provincia. Cuál es la identidad desde el peronismo, pero también desde una mirada mucho más amplia que el peronismo. Si logramos desde Paraná vertebrar una propuesta, con compañeros y compañeras de este lugar y otros lugares de la provincia, donde no sea primero un nombre o un eje, sino un conjunto de representaciones y de bases que defina que somos parte de un proyecto nacional y popular”.

En otra intervención consideró que esta situación implica “una materia pendiente, no solo para Paraná, sino para el resto de la provincia, el poder resolver una alternativa superadora”.

La expresidenta del Consejo General de Educación señaló que “hay otros entretelones que tienen que ver con cuestiones más mezquinas, con cosas que se tejen no solo en la política”.

Una puja que no es

La legisladora del Frente de Todos también se refirió a la supuestas diferencias en la relación entre Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández. Osuna negó cualquier tipo de conflicto en la convivencia política: “Son los medios de comunicación que son vehículos de sectores del poder en la Argentina que buscan desestructurar toda forma que vaya o que los exponga a tener que rendir cuentas, a tener que presentarse ante la Justicia, a tener que hacer aportes extraordinarios como lo son los dueños de patrimonios. A tener que revisar cuestiones que son grandes acaparamientos con influencias en el plano de la Justicia, de la economía, en el plano del comercio. Ahora ven que al quedar expuestos deben ir para atrás”. En ese marco le apuntó “al círculo rojo”, haciéndolo responsable de “operar con los resortes mediáticos” para debilitar al jefe de Estado.