Oro Verde anfitrión en encuentro de familias adoptivas

familias entrerrianas adopción encuentro Oro Verde 1.jpg Los encuentros se llevan a cabo cada tres meses. La nueva reunión será el 24 de septiembre en el polideportivo municipal de Oro Verde y tiene como objetivo compartir experiencias y fortalecer lazos

También mencionó que las reuniones se realizan cada tres meses en distintas localidades de Entre Ríos, para acompañar, contener, compartir experiencias y relacionarse con otras familias que se encuentran atravesando un proceso de adopción. También se toma como una oportunidad para que los niños se conozcan, compartan sus experiencias e incluso entablen una amistad.

familias entrerrianas adopción encuentro Oro Verde 2.jpg

En el caso de Elizabeth, en 2012, luego de 10 años de matrimonio y ante la imposibilidad de ser padres biológicos, junto a su pareja tomaron la decisión de inscribirse el Registro Único de Adopción de Entre Ríos (RUAER). "Transcurridos cinco largos años, en los que a pesar de las dificultades y la ansiedad y en los que se fue acrecentando nuestro deseo de ser padres, fuimos finalmente aceptados por el Registro. Al poco tiempo, a principios del 2017, nos convocaron para presentarnos un caso e iniciar un proceso de vinculación con tres hermanos. Ese proceso duró dos meses y medio, al cabo de los cuales comenzamos a vivir con nuestros hijos: Elida, Esteban y Juan de uno, cinco y ocho años respectivamente", relató la entrevistada.

En el 2019 decidieron ampliar la familia: "Fue así como encaramos un nuevo proceso de vinculación con María Soledad, hermana de los chicos, que en aquel momento tenía 13 años. Sin lugar a dudas, nuestras vidas cambiaron por completo, finalmente habíamos logrado nuestro sueño de ser padres y si bien el camino no ha sido fácil, lo hemos transitado con una enorme felicidad. Nuestros hijos nos eligieron y llenaron nuestras vidas de amor, ternura y alegría", señaló.

familias entrerrianas adopción encuentro Oro Verde 3.jpg

Elizabeth sostiene: "En base a nuestra experiencia particular nos permitimos aportar algunas consideraciones para todos aquellos que hayan iniciado o estén pensando en iniciar un proceso de adopción: saber escuchar, no cerrarse, permitirse cambiar y animarse a ir por más. Es válido el enojo ante la angustia y la dificultad, pero no sirve de nada quedarse en ese lugar, ese enojo debe ayudarnos a crecer y fortalecernos. Se debe pedir la ayuda que se necesite, solos es más difícil transitar el proceso. Hay que tener paciencia, es un camino extenso, pero tiene una justificación. Es por algo, es para fortalecer y procesar todos los consejos y sugerencias que el equipo técnico observa. No hay que juzgar a los profesionales, ellos están para ayudar y orientar. Muchas veces no es lo que queremos escuchar, pero el tiempo nos hace reflexionar y hacernos dar cuenta que las cosas suceden por algo. Hay que tener fe, esperanza y amor en el proceso de adopción. Los padres tenemos el deseo de tener hijos, pero los hijos adoptivos tienen la libertad para elegirnos. Es una doble y amorosa elección", concluyó.

Para más información sobre Familias Entrerrianas Juntas por la Adopción, se pueden comunicar al 343-4624179.