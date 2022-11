Organizaciones sociales sumaron reclamos a Nación

Por otra parte resaltaron que la Mesa contra el hambre, que creó Alberto Fernández al inicio de su gestión se reunió dos meses y, tres años después, no tiene actividades concretas ni han salido medidas para terminar con el hambre, con excepción de la tarjeta Alimentar cuyo alcance no es suficiente.

"No vivimos de la queja, realizamos propuestas concretas. Queremos generar un cambio de rumbo en la políticas de Gobierno pero no nos escuchan. Con Libres del Sur presentamos un proyecto de ley acompañado de casi dos millones de firmas para el congelamiento de precios de la canasta básica alimentaria. Necesitamos que se haga efectivo y no que se tome como relato", fustigó.

Piquetazo 1.jpg

Frenar el hambre

En tanto indicó que la canasta básica representa entre el 60% y el 70% del sueldo y están apareciendo, en los comedores, adultos mayores que la están pasando mal. "Necesitamos un Gobierno sensible, que entienda la realidad de la gente y que haga algo para cambiar el rumbo; que no le haga favores al Fondo Monetario y a la oposición, sino que piense en las prioridades de los que menos tienen y hoy están en la calle". "Estamos presentes en 58 merenderos de la provincia y se triplicó la gente que asiste. No alcanza. Le ponemos agua a l olla pero no alcanza", apeló.

Sobre la unidad de organizaciones sociales en la calle indicó que se debe acordar en lo más importante ,que es la comida, la salud, la vivienda y la educación.