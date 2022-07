Organizaciones sociales se movilizan contra la criminalización de la protesta social

En diálogo con La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná) Julián Jarupkin, coordinador en Entre Ríos de Barrios de Pie sostuvo: "Nuevamente estamos en la calle ante la reafirmación de políticas sociales que no favorecen a los sectores sociales más populares. Ésta vez con algunas reivindicaciones, como un bono para monotributistas,para personas desocupadas y jubilados. Creemos que es importante que el dinero llegue a esos sectores más vulnerables del país y golpeados por la crisis. Un día antes de la movilización largan un bono de de 11 mil pesos, pero para nosotros es insuficiente. También solicitamos la apertura del potencial trabajo, ir hacia la universalización, ya que no puede ser que haya gente que no tenga un ingreso por contraprestación. Se tiene que empezar a movilizar el laburo, después empezamos a debatir como generamos polos productivos", indicó.