Organizaciones sociales piden aumento del salario básico vital y móvil y no descartan un acampe

organizaciones sociales protestaron casa de gobierno 2.jpg Foto UNO/Alan Barbosa

El dirigente dijo: "Además, hay compañeros que están trabajando por una retribución en los barrios, escuelas, comedores y merenderos comunitarios necesitan al menos la seguridad de llegar a fin de mes y eso no pasa, además no se les cumple la entrega de herramientas de trabajo ni dinero para las unidades de gestión y producción. Tenemos 58 merenderos en Entre Ríos y hace dos meses que no recibimos comestibles", sostuvo.

organizaciones sociales protestaron casa de gobierno 3.jpg La movilización de organizaciones sociales fue en el marco de una jornada nacional de lucha y el pedido es que se incremente el salario básico vital y móvil Foto UNO/Alan Barbosa

Al finalizar la movilización planearon una asamblea para definir las acciones a seguir y no descartan un acampe de por lo menos tres días la semana que viene, en el caso de no haber respuestas concretas a sus reclamos.