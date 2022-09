La representante explicó a UNO que, después de la pandemia, se incrementó el número de los niños y niñas que asisten a los merenderos, así como los adultos mayores y miembros de familias numerosas.

RECLAMO ORGANIZACIONES SOCIALES MERENDEROS 2.jpg

Consultadas por un posible corte de la calle para continuar el reclamo, las manifestantes expresaron que de momento se esperará al resultado de una reunión donde se espera una respuesta favorable de los funcionarios municipales. En caso contrario, se evaluarán las medidas de fuerza.

$25.000 para nueve merenderos

Por otro lado, Claudia comentó que su organización social reúne a nueve comedores que funciona con 13 ollas. "Nos están dando una tarjeta de $25.000 para todos ellos, siendo que gastamos por semana $28.600. Por lo tanto no nos alcanza, si bien damos todo lo que podemos porque va más gente a los barrios", detalló.

"La Municipalidad de Paraná le tira la bolilla al gobierno provincial y viceversa, pero no nos dan ninguna respuesta. Tuvimos varias reuniones con los funcionarios, pero ellos dicen que no hay plata y la gente necesita comer", denunció Monzón. En esta línea, la manifestante indicó que algunos niños comen en las escuelas de lunes a viernes, pero luego el fin de semana no prueban bocado, pero también hay quienes no asisten al colegio y dependen enteramente de los comedores, encabezados por las organizaciones sociales. "Tendría que ser el gobierno el que se hace cargo, pero estamos poniéndole el pecho y dándole comida a la gente de corazón", agregó.

RECLAMO ORGANIZACIONES SOCIALES MERENDEROS 3.jpg Alan Barbosa/UNO

Las representantes coincidieron en que, por más que se intentan hacer ventas de tortas fritas y otros comestibles para hacer frente a la compra de alimentos, muchas veces no es suficiente e incluso no tienen para comprar los insumos. "Esto es insostenible por la cantidad de chicos, chicas, familias y adultos mayores que ya no podemos abastecer, ni siquiera con una ayuda mínima", expresó Micaela.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

Movil- reclamo social.mp3

LEER MÁS: La inflación golpea a los comedores comunitarios

Por su parte Isabel, representante del Frente Barrial 19 de Diciembre, manifestó que existe expectativa de arreglar paulatinamente la situación por la gran demanda de personas que necesitan comer.