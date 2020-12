Operativo policial en una fiesta clandestina de 250 jóvenes

bebidas fiesta clandestina.jpg

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en calle Gregoria Perez al 350 y se constató que se encontraban más de 250 personas en el lugar. Asimismo, se constató que la mayoría eran jóvenes y adolescentes que no portaban barbijos, ni cumplían con los protocolos preventivos para Covid-19. En el caso de las fiestas clandestinas sucede que se aglomeran muchas personas, no se respetan nlas recomendaciones de distanciamiento social, estar al aire libre, y no compartir vasos u otros utensilios.