Octubre llegará con un nuevo tarifazo: el gas costará un 30% más caro

Desde el lunes aumentará el gas. Es cierto que esta suba recién se verá en las próximas boletas y que las temperaturas del ambiente ya son primaverales, pero cada vez que se quiera encender una hornalla para preparar un mate o el calefón para bañarse, habrá que pagar un 30% más. Pero eso no es nada, se supo que tras la última audiencia habrá otra suba en enero, será de un 15% en total.

Con estos incrementos ocurre como con otros, faltan certezas oficiales. De todos modos, los porcentajes trascendieron a nivel nacional y son los mismos que maneja la Defensoría del Pueblo de Paraná. Hay preocupación, principalmente por la cantidad de vecinos que se acercaron al organismo en todo el país a decir que no pueden pagar, que tienen boletas que representan una gran parte de sus salarios o que lo que juntan por mes directamente no les alcanza. Pero el gas subirá igual.

"Hemos tenido ciudadanos que plantearon la situación. Es que ven que con sus ingresos la boleta de gas incide muchísimo. Ante la posibilidad de un corte, les recomendamos que vayan a Redengas y busquen una alternativa de pago porque el aumento está dentro de lo que la norma dice", sostuvo Luis Garay, defensor del Pueblo de Paraná.

Pero tanto Garay como el resto de los defensores del país no se quedaron en eso. "Planteamos una cuestión de fondo que puede hacer variar el precio en boca de pozo del gas. Pedimos que se deje de pensar en dólares, pero esto hasta hoy esto no se modificó. Hay una propuesta concreta", contó Garay, y en este sentido explicó que hoy el precio de la unidad de medida para el gas es de 4 dólares y con esta propuesta puede llegar a estar poco más de 3 dólares, un número que al final de la boleta marcará la diferencia. "Siempre hablamos en términos de la moneda norteamericana y queremos que se pesifique porque ahí está el desfasaje en el costo final de la boleta. Al haber quita de subsidios las grandes empresas que extraen el gas son las que hacen la mayor diferencia y hoy ante la situación social es fundamental que se active una política de subsidios o que los empresarios entiendan que es momento de que hagan ellos el esfuerzo. Hoy son los usuarios quienes lo están haciendo con la política que se implementa y parece que la colaboración va siempre para un mismo lado", dijo Garay, y explicó que esta situación no solo repercute en los usuarios del gas como puede ser una familia, también afecta a las pequeñas y medianas empresas y sectores productivos, que para pagar los servicios deben achicar los costos por otro lado y se hace una cadena que se corta siempre por los eslabones más débiles.

Pero Garay también aportó su opinión sobre la política de tarifas que hay en el país y la posición que mantienen los defensores. "Queremos que Energía –por el Ministerio de Energía de la Nación– tome el control nuevamente y que el precio se pesifique. Queremos que se empiece a tener en cuenta que no puede haber otro aumento de tarifas porque si ya está estipulado el 30% desde el 1° de octubre; más que en el verano aumentaría otro porcentaje para las distribuidoras y transportadoras de entre un 10% y un 15%; si para agosto de 2019 el dólar sigue con la tendencia en alza y esto no se modifica; y se suma que el consumo de la gente será mayor por el invierno, bueno, esas boletas serán impagables. Pero a esto lo venimos advirtiendo desde hace rato".

Así las cosas, luego de la última audiencia los porcentajes de aumentos están dentro de lo que se barajaba. Habrá que ver cuáles son los anuncios formales y oficiales a partir en estos días o desde la semana próxima. Lo cierto es que desde el lunes habrá que pagar por lo menos un 30% más cada vez que en casa se use el gas.