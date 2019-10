Obreros de Uocra reclaman pago y cortan calle Alem

Obreros de la Unión Obreros de la Construcción dela República Argentina (Uocra) cortan esta mañana calle Alem, entre Yrigoyen e Illia frente a una obra perteneciente al Instituto del Seguro de Entre Ríos, en reclamo del pago seguro de desempleo, vacaciones y quincena adeudada por una empresa de Buenos Aires.

Jeremías Arenales, delegado del gremio señaló a radio 97.1 La Red Paraná que los trabajadores están hace 20 días en estado de asamblea ya que la empresa en cuestión no depositó los fondos de desempleo, aguinaldo, vacaciones, ni la última quincena.

“Se hizo una asamblea informativa en el Ministerio de Trabajo donde dimos cuenta de la situación, que el “desempleo”, el aguinaldo y las vacaciones no estaban siendo depositados al finalizar la obra”, explicó al programa Ahí Vamos.

“La empresa se retira y estamos sin cobrar la quincena restante. Queremos que la empresa se vaya pero deje depositado lo adeudado. No hubo explicaciones. Se retiran a Buenos Aires sin las liquidaciones correspondientes”, acotó.

Según el delegado, la Secretaria de Trabajo hizo un acta en una reunión pero la empresa no se presentó. “Queremos también que el Instituto del Seguro se haga responsable -como socio de esta obra. Hasta ahora no hemos tenido respuestas. No vamos a levantar el corte hasta que los muchacho no tengan los fondos depositados. Los compañeros tienen que cobrar para darle de comer a sus familias y pagar las cuentas”, puntualizó.