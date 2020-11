Durante la anterior administración municipal el proceso se abandonó, y no solo no se concretaron las obras aprobadas por los vecina en 2015 y presupuestadas para 2016, sino que no hubo más debates ni votaciones de proyectos barriales.

A instancias de un planteo legislativo del edil Sergio Granetto (Frente Creer) que incluyó una modificación de la norma, se resolvió su reactivación, y para ello se asignaron 84 millones de pesos en el proyecto de presupuesto municipal 2021, para cumplir con las obras pendientes de 2015.

Según indicó a UNO, se realizarán bajo la modalidad de obra por administración municipal –por ejemplo para el caso de luminarias–, aunque también ha sido incorporada la posibilidad de que puedan ejecutarse a través de cooperativas.

En tanto que la reanudación del proceso completo de Presupuesto Participativo, que contempla la elección de delegados, elaboración y presentación de proyectos por parte de los vecinos, su discusión y votación, estará atado en parte, a la realidad sanitaria por la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, Granetto admitió que en la Ordenanza Nº 9.911 que retomó la herramienta de participación ciudadana, se contempló la posibilidad de su desarrollo por medios electrónicos. “Evaluaremos en los primeros meses del año la situación. Es una posibilidad, que deberá considerar el Ejecutivo”, dijo.

luminarias.jpg El reemplazo y colocación de luminarias es parte de las obras en los barrios previstas en el presupuesto.

En los barrios

Los tres proyectos correspondientes a la Zona Comunal 1, a ejecutarse el año próximo serán Refacciones en el centro comunitario San Roque de la vecinal Fe y Esperanza; el reemplazo de 167 luminarias en calles Mitre, Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Alameda de la Federación, Patagonia, Mendoza, México, Catamarca, Bertozzi y Tejeiro Martínez, en vecinal Parque Urquiza; y la puesta en valor de plaza Alberdi.

En el anexo IX del proyecto de Presupuesto 2021, perteneciente a la Zona Comunal 2, se fijó la construcción de salón de usos múltiples en zona vecinal Costanera Oeste; la repavimentación de 35 metros del bulevar Sarmiento, entre Urquiza y España; y finalmente, la colocación de 71 luminarias en bulevar Sarmiento, calle Scalabrini Ortiz y barrio Cuarteles.

Por la zona comunal 3, los proyectos aprobados hace cinco años son la colocación de 108 luminarias y cordón cuneta en calle Gobernador Enrique Mihura, entre Crisólogo Larralde y Capitán Ramírez, Cabo Julio Benítez entre Larralde y Capitán Ramírez, y José Arévalo, entre Larralde y Ramírez, que son unos 500 metros en vecinal Nueva Esperanza. La segunda obra en esa zona es la construcción de unos 700 metros de cordón cuneta en vecinal Almafuerte, en tramos de calles Juez Héctor Ardoy, Maestro Jiménez de Asúa, Doctor Martín Giménez, Manuel Azaña y Martín Bersano.

En la zona comunal 5 se realizarán tres obras: refacciones y ampliación del Salón de Usos Múltiples (SUM) en la vecinal Aatra III y IV; la colocación de siete luminarias y pavimentación de calle Las Madreselvas, entre Las Orquídeas y Las Alverjillas de la vecinal El Trébol; y refacciones en el SUM del jardín maternal Boyeritos de la vecinal Lomas del Brete.

Finalmente, en la zona comunal 5 están determinadas dos obras: una de ellas es la pavimentación y la construcción de cordón cuneta en calle Belisario Roldán, entre Kentenich y Crausaz; y la colocación de 86 columnas de luminarias en calles Sauce Montrull, Villa Seguí, Villa Oro Verde, Aldea Santa María, San Benito, Estación Sosa y O’Higgins, de la vecinal Parque Mayor.