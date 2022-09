Numismática: la pasión de coleccionar billetes y monedas

A su vez, mencionó: “A muchos de los que tengo, los conseguí en Buenos Aires, donde hay gente que se encarga de comprarlos y venderlos. Si conseguís a buen precio los billetes, aprovechás y los incorporás a tu colección para enriquecerla”, dijo, y confió: “Por Internet los reconocés, los estudiás. Hay quienes directamente los compra en Estados Unidos, porque hubo una colección grande de billetes entrerrianos que se vendió allá; a eso lo sabemos por los catálogos que hay. Nosotros andábamos detrás de eso porque tenían billetes importantes, pero hay que puede pasar toda la vida y uno no las va a tener nunca”.

La numismática apasiona a multitudes..jpg La numismática apasiona a multitudes Juan Ignacio Pereira / UNO.

Sobre sus inicios, rememoró que gracias a su trabajo como secretario general de los Telefónicos de Entre Ríos y en Secretaría nacional se conectó con muchos coleccionistas de Buenos Aires. “Me fui interesando en el tema. Lo primero que uno hace es juntar, y después clasificar. Me aboqué a eso, pero de igual manera, siendo secretario viajaba a otros países, llevando las monedas que tenía y comprando lo que me interesaba”.

Sobre los precios en el mercado de los billetes que interesan a los coleccionistas, comentó que existen catálogos, y que el estado del billete o alguna particularidad pueden incrementar su valor. “Se caracterizan por distintas situaciones. Depende de la tirada, de las firmas que llevan y el estado de las monedas. Hay algunos billetes en buen estado y otros no, depende del circulante. Si el billetes es viejo, lo transitaron muchas manos, requieren mayor cuidado. Hay que hacer un proceso con agua tibia, limón, un poco de sal, y después plancharlos como para volverlos a reactivar con talco industrial. Es todo un proceso”, explicó.

También contó que algunos billetes y monedas llegan a sus manos de manera inesperada: “Nos pasa que hay carritos que juntan basura y muchos de los muchachos saben que compramos y nos traen lo que van encontrando. Y hay gente que no sabe o no se fija y tira hasta euros y dólares en monedas, que si bien no circulan acá, se coleccionan”, subrayó.

Mario Chajud también forma parte del Centro que nuclea a los numismáticos de la región y recordó: “Desde chico me gustó esto, así que tenía algunas monedas y algunos billetes guardados. Y hace unos 20 años se hizo una muestra en Paraná, a la que vino personal del Banco Central y me vinculé con varias personas que estaban más adelantadas que yo con este tema y empecé a dedicarme más a la numismática”.

Mario Chajud es un apasionado por la numismática..jpg Mario Chajud es un apasionado por la numismática Juan Ignacio Pereira / UNO.

“Me gusta más el tema billetes, tengo más de 2.000, varios del siglo pasado. Pero como la actividad está vinculada también con las monedas y con las medallas, tengo de todo un poco, billetes y monedas extranjeras y nacionales”, añadió.

Asimismo, precisó: “Lo que más me costó conseguir son ejemplares de las décadas entre 1860 y 1870, cuando había provincias que emitían sus propios billetes, que por ahí no eran tan apreciados porque a la gente que viajaba a caballo se le deterioraban y preferían las monedas, pero tengo algunas piezas de La Rioja, de San Juan. Después se creó la Caja de Conversión y para hacer una única moneda nacional y unificar los billetes provinciales. Uno tiene que conocer mucho de historia por los billetes, estamos obligados a eso. No soy un experto, pero busco bibliografía, consulto en Internet y demás”.

En su caso, tiene escaneada su colección para mostrarla, porque a los originales los preserva de la luz y demás. “Para quienes coleccionamos, es una satisfacción personal tener los billetes que queremos conseguir. Algunos tengo pendientes todavía, porque son muchos más de los que uno imagina y hay alguno que es difícil de hallar, pero seguimos en el camino”, concluyó.