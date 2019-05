Nuevo reclamo de Justicia por Gabriel Gusmán frente a Tribunales

"Hace siete meses que la causa está parada, no sabemos nada. Ayer mi hermano tendría que haber cumplido 21 años y estamos acá para que su muerte no quede impune y el apellido Gusmán quede limpio. No queremos más pibes asesinados por la Policía", sostuvo Maira Gusmán ante la cámara de UNO TV.