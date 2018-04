Nueva impugnación pone en suspenso las elecciones de decanos y de rector de la UNER

La intervención de la Justicia en torno a la elección en el claustro de graduados de la Facultad de Trabajo Social, y el ingreso de una nueva impugnación por la contienda electoral en Bromatología, parece alejar definitivamente la posibilidad de cumplir el cronograma electoral de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), tal como estaba previsto. Suspendido ya el colegio de graduados –asamblea donde se definen los representantes del claustro para el Consejo Superior–, la elección de decanos del 12 de abril parece tener el mismo rumbo.

El viernes podría realizarse una reunión extraordinaria del Consejo Superior, donde ingresará el pedido de impugnación de la contienda electoral en Bromatología –aún en proceso administrativo–, pero que podría desembocar en un nuevo reclamo judicial, de acuerdo a cómo se expida ese organismo institucional de la universidad.

A raíz de estas situaciones, no hay certezas de tiempos y plazos. El cronograma electoral para la renovación total de las autoridades de la universidad nacional se había iniciado en octubre de 2017, con la elección de los representantes estudiantiles, y se retomó este año con las elecciones el 7 de marzo, en los cuerpos de graduados y personal no docente; y el 19 de marzo, del claustro docente.

El conflicto abierto en Trabajo Social, y la presentación ante la Justicia Federal por parte de una de las listas del claustro de graduados, ya produjo la suspensión de la realización del colegio de ese sector de la comunidad universitaria, donde entre los representantes de las nueve facultades designan a quienes participarán de la asamblea estudiantil para la elección del decano, el 28. Inicialmente, también afecta la elección de decano en Trabajo Social.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que ingresó un nuevo reclamo –por ahora solo por la vía administrativa interna– por la elección de graduados en Bromatología.

Según adelantó a UNO el rector de la UNER, Jorge Gerard, el tema será de tratamiento del Consejo Superior, el viernes. De todos modos, la fecha no está confirmada porque se aguarda, que en las próximas horas, la Justicia Federal de Concepción del Uruguay resuelva el planteo formulado por una de las agrupaciones participantes en Trabajo Social.

En ese caso, junto a lo resuelto eventualmente por la Justicia Federal en Concepción del Uruguay, el Consejo Superior deberá expedirse en torno al planteo administrativo en Bromatología: en ese caso, la resolución podría originar por parte del demandante, un reclamo por la vía judicial que definitivamente hará suspender el proceso electoral en la UNER.

Gerard informó que tal como había pedido la Justicia, la UNER cumplió con la presentación de un informe sobre cómo se desarrolló el trámite del expediente de Trabajo Social. "Fue un resume informativo sobre los pasos dados, explicando cuál es la jurisprudencia en la que nos basamos para tomar decisiones. Aportamos todo el documental y estamos a la espera que el juez emita su resolución", explicó Gerard.

El actual responsable de la institución estuvo al frente los últimos ocho años. Y para sucederlo, en la asamblea universitaria a realizarse el 28, se postularon los actuales decanos de Ciencias Económicas, Andrés Sabella, y de Ciencias Agropecuarias, Sergio Lassaga.

"En estos días, el juez emitirá una decisión y de acuerdo con lo que decida, estamos pensando en una reunión del Consejo Superior el viernes", acotó.





Situación

Acerca del cumplimiento del cronograma electoral dispuesto por la universidad, precisó que se encuentra suspendido el colegio de graduados –previsto originalmente para el 17 de marzo– debido a que no pueden participar los representantes de Trabajo Social, por el reclamo judicial en marcha, ni tampoco los de Bromatología, que tienen la impugnación en trámite, aún en la vía administrativa.

Al respecto, explicó que si bien todas las elecciones de graduados se realizaron en la misma fecha (7 de marzo), el planteo de Bromatología recién ingresará en la próxima sesión del Consejo Superior. Y no descartó que en función de lo que determine el máximo organismo colegiado de la Universidad, ese reclamo también derive en una presentación judicial.

"Estamos viendo todas estas situaciones y en la reunión extraordinaria del viernes las vamos a tratar, y a partir de ahí se podrá suspender o prorrogar los tiempos de los plazos electorales", indicó.

Si bien se mostró optimista en torno a que puedan prosperar las elecciones de decanos, advirtió que el problema está centrado en si el nuevo reclamo administrativo procedente de Bromatología, deriva en una nueva impugnación judicial.

En ese sentido, contó en los comicios de graduados de la Facultad de Bromatología, hubo 90 votos emitidos a distancia. "La reglamentación estipula que los votos deben ser remitidos y entregados por el Correo oficial en la Facultad. Aparentemente, porque hay dos versiones, los sobres fueron retirados del correo y entregados por una docente en la Facultad y no por el correo. Por esa situación, la Junta Electoral no consideró esos votos. Entonces la elección ahí salió tres a uno, es decir tres consejeros para una lista y uno para la otra. Pero la lista derrotada, después del acta del escrutinio, presentó una impugnación, diciendo que los votos los entregó el correo en la Facultad, versión contraria a la anterior. Entonces pidió la anulación del escrutinio, porque la Junta Electoral no consideró esos votos. Argumenta que los votos fueron entregados por el correo para poder contabilizar esos votos. Eso podría determinar una distribución de dos consejeros por cada agrupación", sintetizó Gerard.

En esa facultad, lo que agrava la situación es que el resultado actual avalado por la Justicia Electoral (3 a 1) favorece a la actual decana, mientras que si resultara 2 a 2, habría un empate entre las dos candidatas a decanas. Es decir, cualquier decisión tiene un alto impacto, a diferencia de lo que ocurre en Trabajo Social, donde hay una sola candidata a decana.

El cronograma electoral depende de la Justicia. De todos modos, Gerard sostuvo: "Mientras no tengamos novedades en ese caso de Bromatología, el proceso continúa".