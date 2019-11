En 2020 comenzará una nueva cohorte de la Tecnicatura en Producción Editorial de la Facultad de Ciencias de la Educación y, además, la casa de estudios será sede del Encuentro Nacional de Carreras de Edición.

Juan Pascual, coordinador académico de la carrera, se refirió al oficio histórico de editor/a y a la apuesta de la Tecnicatura como un modo de formalizar conocimientos a partir de la experiencia de quienes ya están trabajando en el campo editorial

“La apuesta que tiene la carrera es la de formar y capacitar: formar estudiantes como editores y también capacitar a los editores de oficio que necesitan una formalización académica para que el desarrollo sea completo, dentro de lo que vienen haciendo como editores. En ese sentido, la propuesta de la Tecnicatura tiene un perfil eminentemente técnico“, dijo Pascual

El docente y periodista destacó que los y las docentes que trabajan materias específicas de edición en la carrera son personas que están directamente relacionadas con el campo editorial: “Por supuesto, tienen una reflexión académica sobre lo que hacen, teórica, pero aparte tienen las manos metidas dentro del campo. Eso es fundamental porque la actividad editorial como tal existe desde hace milenios y recién ahora la academia está empezando a poner el ojo sobre la actividad”.

De este modo, “se van formalizando esos conocimientos que antes eran casi un secreto gremial y por otro lado, permite que mucha gente que ha empezado a dar sus pasos a ciegas, pueda tener una formación adecuada para evitar problemas o errores que ya tuvieron otros antes, y que justamente la formación académica te permite prevenir”.

La propuesta, que se desarrolla en la FCEDU desde 2019 pero que tuvo como antecedente a la Tecnicatura Universitaria en Edición –iniciada en 2017–, tentó a estudiantes de Comunicación Social, a editores y editoras de oficio y a quienes, como Gretel Schroeder, siempre habían soñado acercarse a la edición de libros pero no se animaban. Gretel, por ejemplo, ya lanzó su propia editorial, La Ventana Ediciones, y cuenta tres títulos publicados: “Cowboys from Chajarí” de Javier Solari; “Pinina del Litoral. La danza de Verónica Kuttel”, que recoge escritos y fotos sobre la vida de Verónica Kuttel y “Lo que comen los erizos” de Mara Rodríguez.

El trabajo de la edición

Sin embargo, cuando se habla de edición no se debería pensar solamente en libros. “La edición es un proceso que genera valor sobre cualquier tipo de contenido textual, ya sea en soporte papel o en soporte digital. Por ejemplo, cualquier empresa de la región que se dedique a fabricar electrodomésticos y que dé un manual con ese electrodoméstico, es muy probable que si no hay un editor en el medio de la producción de ese manual la persona que lo reciba no lo entienda”, señaló Pascual.

“Lo que hace el editor es pensar escenarios de lectura: cómo, cuándo y qué entiende la persona que lee cuando recibe un contenido en un soporte determinado. En ese sentido, ya sea para la comunicación institucional, la comunicación empresarial, la comunicación de organizaciones en general, tanto como para la actividad en edición específica en sí, hay editoriales independientes, editoriales universitarias, editoriales comerciales. Hay varias en la región, algunas muy importantes. Rubinzal Culzoni es una de las principales en derecho de todo el país y está en Santa Fe”.

En este sentido, Juan Pascual destaca que en la región “no había editores formados académicamente y la carrera ofrece un gran avance en ese sentido”.

El perfil del editor/a

“Es una persona que conoce los aspectos concretos del proceso de producción de contenidos, es decir, conoce sobre derecho y edición, conoce sobre gestión y marketing editorial, conoce sobre cómo es el proceso de diseño para la edición, que tiene sus características particulares”, definió el coordinador de la carrera.

Un egresado o egresada en la TPE sabe cómo elaborar un contrato de edición, cómo poner el precio de venta al público, cómo funciona el proceso de información de impresos, cómo son las máquinas de impresión, los papeles y cómo se manejan los costos de esos insumos. “Son cuestiones que en formaciones más academicistas se pierden de vista, pero que en el mercado laboral son decisivas. Ese es el perfil que se le busca a la carrera”, sostiene para terminar.