Nosotros con el coronavirus, ante la oportunidad de otro paradigma (Parte II)

Compartimos la pesadumbre. Difícil buscar una interpretación integral de la pandemia en su expresión regional, con noticias tan conmovedoras, si uno querría, más que otra cosa, arropar en esta hora triste a los deudos, a las madres, los padres, los hijos, las amistades de las víctimas.

Hagamos el intento. Que cada enferma, cada muerto, nos alumbre y nos genere un compromiso. Que las lágrimas abonen una reflexión profunda de todos, para buscarle la vuelta a la crisis, y para fortalecernos después, ya en calma. Un compromiso para la memoria.

Y bien: no haremos en una semana las mil cosas que no hicimos antes para prevenirnos del hacinamiento, caldo de cultivo para los virus siempre amenazantes. Pero llega el momento de escucharnos mutuamente, de curarnos de coronavirus y sorderas, de hacernos una sana autocrítica, para no lamentar con impotencia el paso lento, como a la deriva, de las Marianas, de los Carmelos, de los que estaban ya en el escalón más comprometido.

Macrocefalia

Ayer hablamos de esos mendigos, registrados en un acta policial por una infracción que nos interpela a millones de infractores jamás anotados. Si a muchos de nuestros vecinos, como al pliegue del codo, sólo se los nombra gracias al virus.

Hoy los gobernantes de las ciudades superpobladas tienen terror de que el bicho se intruse. Compartimos la angustia, claro. Ojalá no, pero somos nosotros los que nos pusimos a tiro de una pandemia, amontonando familias, obligando a tantos, a tantas, como Mariana y Carmelo, a mendigar en las calles, tras el despoblamiento de zonas campesinas y pequeñas comunas en donde sus abuelos cultivaban sus alimentos. Y el que esté libre de pecado…

Una vez que superemos la crisis y tengamos un respiro para mirar los riesgos con serenidad, ¿atacaremos el hacinamiento o nuevamente caeremos en apiñarnos, en ningunear las advertencias?

Talento y valentía

El amontonarse es una calamidad del mundo, y en la Argentina tiene sus peculiaridades con la macrocefalia y otras perlitas del poblamiento deforme, producto en gran medida del despoblamiento de vastas zonas. El soñado éxito del plan de aislamiento actual, con gendarmería en las calles, o la soñada poción que combata los efectos del virus, ¿nos harán menospreciar de nuevo el problema?

Conmovidos por los esfuerzos, la valentía,el talento de tantas y tantos en el mundo, poniendo la salud en riesgo para curar a sus semejantes, para cuidarnos, y afrontando con entereza la muerte, sin derrotas; conmovidos por la solidaridad de pueblos que advierten esas actitudes y aplauden, porque el aplauso es lo único que a veces nos queda a mano, volvemos para analizar desde ángulos menos frecuentados otros paradigmas, que han señalado como una aberración la organización social actual, tan proclive a las enfermedades.

No es casual que lo hagamos en el espacio Descubriendo Entre Ríos de diario UNO, que ha publicado en estos años decenas de títulos dirigidos a desenmascarar los daños del hacinamiento y detallar sus vicios, sus asechanzas. Una columna se titulaba, por caso: “Del destierro al hacinamiento, del hacinamiento a la tuberculosis: el flagelo de la demografía en la Argentina”.

Miles de compatriotas se enferman de tuberculosis cada año por amontonamiento, principalmente, y cada año muere más de un millón de seres humanos en el mundo por esta enfermedad. Es de esperar que en este momento tan desgraciado, con tantas familias llorando sus amores, la nueva peste nos traiga un sinceramiento sobre la obra humana, de la que somos responsables en mayor o menor medida.

Ayer, en la primera parte de esta saga que concluimos hoy, nos referimos a media docena de tradiciones de la región sur del Abya yala (América) en torno de la horizontalidad de la especie humana en la naturaleza, desde el vivir bien, con espacio, con tiempo, con otros. Y los modos que toma la comunidad para el encuentro, como sencillo antídoto contra problemas modernos como el hacinamiento que es un punto crucial de nuestras inquietudes por la amenaza del coronavirus. Todo en función de hacer pata ancha para esperar lo que nos está llegando.

Lo hicimos inspirados en Mariana y Carmelo, dos habitantes del barrio en Paraná perseguidos por las dificultades (preservamos sus nombres reales), y esta vez en cuarentena incumplida contra el coronavirus, y por eso con ultimátum de la policía y con alternativas escasas o nulas para responder.

Una prevención

Hoy veremos otros significados para mostrar la necesidad de revalorizar el arraigo y la comunidad, recuperar el respeto a la palabra, y evitar tanto los relatos interesados, fuentes de desconfianza, como la fragmentación que dificulta la mirada integral. Lo apuntaremos en esa pared que divide, por caso, Vialidad de Salud.

Y empecemos con una prevención: el reemplazo del diálogo personal por las vías técnicas, en estos días sin abrazos físicos, tiene un aspecto inquietante: la consumación del estado de vigilancia. Sabemos que hay centros de poder capaces de registrar todas nuestras conversaciones mediadas por la tecnología. Lo decíamos: la candidez no es buena consejera ante estos cambios. Los aclimatados al sistema pueden sentirse en su salsa, pero quienes avizoran otros mundos posibles, ocultados, tendrán sin dudas dificultades, por la presencia abrumadora del gran hermano que todo lo ve.

Ese gran hermano se sentirá molesto ante cada expresión que cuestione el sistema predominante de lucro, saqueo, contaminación, y la explosión de celulares y computadoras no deja rincones para organizar cosas distintas. Peor ahora. Demasiado se transparenta en nosotros, poco en los que mandan.

Amontonados

El Estado se ha puesto en el centro para relacionarse en forma directa con personas y no con comunidades. Ha ido reemplazando las relaciones ancestrales y lo ha hecho bastante mal. Por otro lado, el sistema económico instalado por este Estado impide a muchos la vida en espacios adecuados, amontona a las familias para dejar vastas extensiones a los grandes negocios. Luego: el hacinamiento. Una marca de racismo, y es el Estado el que lo promueve y deja a las familias bajo la línea de lo humano, expuestas a todos los males. Por eso mismo es racista, porque hay un poder que lo impone, incluso con leyes, con consecuencias fatales. Un modo de racismo distinto, muy nuestro, muy oculto. Cuando estuvimos a tiempo de tratar el flagelo lo ninguneamos. Pues: hoy, el que nos abre los ojos es un virus. Mal que nos pese.

En el mundo cobra fuerza la organización barrial, estilo zapatista, contra la masificación impuesta; toma vigor la vida autónoma, sin rendir cuentas, con arraigo en nuestros pueblos indígenas, pero qué difícil ahora, en el apogeo del coronavirus. Habrá que discernir: agradecidos con la estructura de poder que nos organiza quizá para salir del atolladero, y conscientes de que esa estructura funda las sociedades apretadas.

El tekoá

Con los guaraní decimos tekoá, espacio adecuado para cultivar el tekó porá, el vivir bien y bello, en armonía. Ñanderekó: nuestro modo de vida. ¿Cuánto lugar para el tekoá tenemos en nuestras ciudades? Bartomeu Melià dice que el sistema guaraní es la memoria del futuro, es decir: le pone una ficha. Y esa organización se sostiene en un espacio, un modo, una consustanciación de la comunidad y el territorio. Alimentos en grupo, trabajo celebrado, y para todos: esa es la receta.

¿Qué privilegios sostenidos empujaron el amontonamiento de tantos, como sobras? Vastas extensiones fueron absorbidas por un sistema a escala financiera, casado con los transgénicos, herbicidas e insecticidas, y con las máquinas faraónicas que reemplazan, cada una, a decenas de obreros. Esos negocios compiten con el plazo fijo y no consideran el arraigo ni la sanidad del suelo y el agua, por ahora. El hacinamiento en los barrios es uno de sus “daños colaterales”. Con las crisis estamos aprendiendo, cómo no, todos nosotros sin excepción.

Antídoto natural

Mientras duren los contagios del virus nos privaremos de una rueda de mate. Pero acudiremos al mate a solas, que nunca será tan a solas porque a través de la yerba estamos en la biodiversidad, en el suelo, el paisaje, el sol, y por tradición en presencia de nuestros seres queridos de hoy y de cualquier tiempo. La vida serena en la Pachamama no requiere de amontonamientos, es un antídoto natural.

El mate nos crea aquí el clima para mantener la mente abierta, para el trepelaymizuam que decimos en el sur. Desde allí vamos a señalar una condición muy propia del pueblo Tagüé (entrerriano decolonial): la autonomía, para encarar este desafío del coronavirus. No es difícil, si sabemos que el sistema de salud depende de las provincias. Pero sería un error concentrar el concepto de autonomía en lo que haga o deje de hacer el Estado, cuando el Estado es centralista. (Esto ha sido denunciado por todos los partidos sin excepción, y empezando por el actual Presidente).

La autonomía está en el corazón del pueblo Tagüé desde antes de que existiera el Estado, es una vigorosa herencia charrúa, guaraní, gaucha (quizá también vasca y catalana, como dice César Blas Pérez Colman). Y estará cuando el Estado sea superado por otra organización. Durante la revolución artiguista le llamamos “soberanía particular de los pueblos”. Con las influencias actuales diremos que encaja bien este concepto en la tradición mapuche conocida como ixofillmongen. En su traducción al castellano –afirma el estudioso Jaime Yovanovic-, ixofillmongen involucra “todas las formas de vida sin excepción alguna, incorporando al ‘che’ o persona en una posición no jerárquica respecto de otras formas de vida. Poniendo de relieve entonces que la vida mapuche no se concibe como individuo separado del mundo”.

El mate de raíz guaraní no obliga a coincidencias, da un lugar para un encuentro venerable, cumple en casa una función similar a la del koyang (más institucional) de raíz mapuche, que en vez de yerba acude al canelo y al sacrificio de un animal para que la naturaleza, permanente, dé las garantías de un congreso con resultados duraderos.

Autonomía y horizontalidad con el resto de la biodiversidad: qué mundo distinto al del amontonamiento por el que el coronavirus se relame como el lobo feroz.

Y aquí una advertencia: dentro de la emergencia, algunas medidas pueden ser de distracción; por eso no estará mal prevenirnos de probables políticas de shock, de las que denuncia Naomí Klein, aprovechando el susto colectivo. Eso se verá. Mientras tanto, todos, codo a codo con el aislamiento.

Tuertos de occidente

Nosotros estamos metidos, en general, en un mundo occidental que ha tomado la apariencia de único posible. Ese mal es endémico, y el que esto escribe no está afuera. Tampoco los trabajadores de la salud, ni las autoridades. Creemos cumplir nuestra misión cuando tenemos curitas y agua oxigenada en los hospitales y nos cuesta advertir el otro mundo de la prevención, del que suele hablarse como una ilusión.

Prevención y curación son partes complementarias de la salud. Pero las especializaciones típicas de la modernidad nos dificultan ver el panorama integral. Así, por caso, Juan estará dentro del sistema de Salud con la pierna quebrada, en el hospital, pero una hora antes, cuando viajaba en la ruta, sano, estaba dentro del sistema de Vialidad, donde al parecer el ministerio de Salud no corta ni pincha.

La visión occidental, dividiendo sectores en compartimentos estancos, no ayuda a prevenir ni a curar. Hemos mostrado en una columna anterior cómo se cuida a las aves en las granjas de abuelos, aquí en Santa Elena, con espacio, rodeadas de montes, y todo tipo de prevención contra el hacinamiento; y en contraposición, cómo se descuida al ser humano en todos lados, con el amontonamiento. Hoy, gobernar es descongestionar. Debiera ser. Y romper fronteras del conocimiento. Así comprenderemos que la distribución poblacional y la salud no están separadas.

Escuchar el silencio

Estos días hemos escuchado periodistas que presentan una suerte de oposición entre gobiernos que atienden la salud, y gobiernos que atienden la economía. Ahora, ¿qué economía respetable descuida la salud?

Desde el pueblo Tagüé diremos que el análisis no analiza nada si no es sincero, si descuida la palabra y la desmerece. Atacar a un gobernante adversario porque detuvo a veinte personas para exigir la cuarentena, y luego callar cuando los gobernantes amigos detienen a otras miles, es un modo moderno partidizado, con el relato escindido del entorno, inventando la verdad según la conveniencia. El resultado es la desconfianza pero más que eso, la destrucción del ser humano con el revoltijo de los conocimientos.

Equivale a colocar la palabra al servicio personal o sectorial. Por nuestra herencia charrúa y guaraní, en cambio el pueblo Tagüé analizará las detenciones sin prejuicios, sin partidizaciones; no negociará la palabra con el provecho del día. Palabra: más que un documento, dice el charrúa. El hombre es una palabra que toma asiento en el seno de la madre, dice el guaraní. Cómo no tener respeto, pues, por la palabra.

“El apyka es el primer territorio o cultura-torio, y éste es el seno de la madre, el lugar donde se sienta y se asienta la primera y única palabra de la persona, que se hace carne”, comenta Bartomeu Melià.

En los principios del buen convivir, el saber escuchar y el saber hablar van de la mano. Se ha hecho un hábito en los gobernantes el no escuchar. Algunos creen que su mandato les da carta blanca. Pero escuchar el entorno está en la esencia humana, y además es útil.

Escuchar la palabra de la vecindad, abrirnos a la mirada integral, y escuchar el silencio de esos nuevos hijos de Fierro que entran en las listas de los infractores de la cuarentena de una comunidad que no los tiene en la lista.

Será alentador, si nos escuchamos, revertir el proceso que desarraiga, destierra, desarticula y amontona a las personas. Este grito de hoy, tan doloroso, podría espantar el virus.