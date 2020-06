"No tenemos ninguna actividad para habilitar"

Con la elevación de nuevos casos de Covid-19 en la provincia, recientemente se dio a conocer desde el municipio de Concordia que no están en vías de habilitación nuevas actividades en la ciudad. Esto contempla a algunos rubros, que en los últimos días se manifestaron, como los son los propietarios e instructores de gimnasios, complejos de natación y fútbol 5.

Sobre el final de esta semana, el secretario de coordinación de gestión, Fernando Barboza, indicó: “A la situación de Concordia la tenemos dentro de todo controlada, pero sabemos que Entre Ríos está creciendo en casos y a partir de ahí se han tomado algunas decisiones de no seguir habilitando actividades”.

El funcionario precisó: “Hasta el momento vamos a seguir con lo que tenemos, no vamos a habilitar nada más, solo que llegue una decisión de la Provincia y la Nación. No tenemos hoy ninguna actividad para habilitar y lo más probable es que en los próximos días no se habilite nada”.

Al mismo tiempo, agregó que en los últimos días se fortalecieron los controles en los dos ingresos a la ciudad –ruta 22 y 015–: “Se viene un pico importante y nosotros queremos tener controlada la ciudad, por lo que es fundamental que los accesos estén bajo control. El intendente ha bajado la línea de endurecer los controles con más gente en esos lugares”.

Respecto de los controles que se harán con las personas que habitualmente viajan de Paraná a la Capital del citrus, indicó: “Vamos a seguir con los controles, como lo hicimos con Colón o Chajarí cuando tuvieron sus picos, al igual que lo hacemos con Santa Ana. Al ingreso no lo podemos restringir, porque si bien Paraná tiene muchos casos, no ha vuelto a fase 1. En el caso de que esto último suceda, evaluaremos cortar el acceso a gente que venga de Paraná”.

Paso a Salto

Barboza también se refirió al vínculo con la localidad vecina de Salto, expresó: “Tiene que ver más con cancillería. El intendente elevó una nota con un pedido de habilitar un paso con las personas que viajan habitualmente entre Concordia y Salto, pero por el momento no hemos tenido respuesta alguna”.