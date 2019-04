No se consigue la vacuna antigripal y hay listas de espera en las farmacias

Si bien los especialistas recomiendan aplicarse la vacuna antigripal apenas inicia el otoño, antes del momento de mayor circulación del virus de la gripe, este año todavía no hay dosis disponibles en el ámbito de la salud pública ni en las farmacias privadas, muchas de las cuales efectuaron el pedido a sus proveedores hace meses y todavía esperan novedades. Según aseguran referentes del rubro, no les han confirmado una fecha probable de llegada del encargo y tampoco les informaron a qué se debe el retraso este año.

En este marco, y ante la gran cantidad de consultas que reciben a diario, numerosas farmacias de Paraná están anotando en una lista a los interesados que cada año procuran inmunizarse contra la gripe. Carina Arango, farmacéutica de calle San Juan, contó a UNO que desde hace tiempo la gente está preguntando por la vacuna. "Lo ideal es colocarla antes de que empiece el frío, pero a veces tarda en llegar. La fecha estimativa que teníamos era para fines de marzo, pero se demoró. Tenemos lista de pacientes que quieren que les reservemos y les avisemos ni bien la recibamos", aseguró.

A su vez, comentó: "En diciembre se hace una preventa, las farmacias estiman las cantidades y se encargan. Después quedamos a la espera. Nos llegan a la parte privada y también al sector público. Estimamos que todas van a llegar juntas".

Sobre los precios, indicó que la ultima actualización fue a principios de enero y cuesta alrededor de 711 pesos la Istivac, que este año llegará a la Argentina brindando mayor cobertura: esta nueva dosis tetravalente protege contra cuatro cepas en total, dos A y dos B, a diferencia de la utilizada hasta el momento, que solo actúa contra tres virus. El precio de lista actual de una trivalente es de apenas 100 pesos menos.

También Luciano Taleb y Mabel Dabin, farmacéuticos de calle Gualeguaychú, manifestaron: "Todo el tiempo recibimos consultas y tenemos una lista de pacientes que todos los años se vacunan. Se va calculando la demanda y se hace la compra en el verano, pero no llegaron todavía. Hay algunos lotes liberados y de a poquito estarían entrando, así que esperamos recibir las dosis en breve".

Gladys Taverna, farmacéutica de peatonal San martín, está en la misma situación, a la espera de que llegue la vacuna: "Este año no saben qué pasa. No se consiguen", dijo.

En el Ministerio de Salud de la Provincia tampoco recibieron todavía las dosis que habitualmente envía la Nación, destinadas a la vacunación gratuita de embarazadas, niños de 6 meses a 2 años, adultos mayores de 65 años y personal de salud. También para personas que presenten factores de riesgo y cuenten con indicación médica, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes hipertensos, oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica. Al menos hasta ayer no tenían novedades.

Desde la Cooperativa Farmacéutica del Litoral, que provee a una gran parte de las farmacias locales, comentaron que la semana pasada recibieron una partida de menos de 100 vacunas: "Desde la cooperativa se hizo una preventa a las farmacias directamente del laboratorio de otra marca diferente a la que va a destinar el PAMI a esta campaña. Habían prometido enviarlas a fines de marzo y llegó algo en abril. Fueron menos de 100 dosis y quedan pendientes varias unidades, pero no tenemos fecha cierta de cuándo llegará la segunda tanda".

Según adelantaron, "PAMI en teoría empezaba a mandar a partir de esta semana las vacunas directamente a las farmacias o a la cooperativa para su distribución". No obstante, tampoco hay noticias al respecto.

Cabe recordar que no todas las obras sociales brindan cobertura de la vacuna. Algunas solo reconocen el 40% o el 50% del valor. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda aplicarse la dosis como prevención, ya que si bien "no impide la circulación viral, evita las complicaciones y muertes por el virus de la influenza".

















Para prevenir hacen hincapié en los hábitos saludables