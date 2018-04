No sabe leer, pero le sobran las palabras para comunicarse con sus vecinos

Pety nunca se cansa, a pesar de sus dolencias sigue trabajando, perseverante, desde muy joven, con ese espíritu contagioso. Se ríe, agradece el llamado y asegura que nunca le habían hecho una nota. "Hermosa sorpresa para gente como uno, que no es tan importante", dice con humildad.

—Tengo huerta, antes tenía mucho pero ahora no porque no puedo andar. Sembramos acelga, lechuga, perejil, remolacha, cebollitas. También me gustan las plantas, el jardín y pescar. En Semana Santa me llevaron al arroyo porque el pescado que se saca ahí es más rico.—Me encanta, me gusta todo. Este fin de semana vinieron los chicos y preparé ravioles y ñoquis caseros. A las 2 de la mañana estoy trabajando, me siento una mujer fuerte. Ganas no me faltan de hacer cosas, pero el cuerpo por ahí no acompaña.—De todo, hago garrapiñadas, pasteles, facturas, torta negra, pan casero. Antes, cuando era más joven, hacía mucho más, ahora voy con poco. Tengo una artrosis muy avanzada y eso me provoca problemas en los huesos. Me operaron de la rodilla y quedé peor. Camino dos cuadras y no doy más. De chica trabajé en casas de familia, en la Municipalidad barriendo calles, juntando papeles. Ahora estoy en la feria y también tengo un kiosquito. Somos una familia humilde, mi marido no tiene sueldo, nada, hace changas. Trabaja en alambrados, en el campo. Pero toda la vida nos ayudamos, siempre a la par.—Voy a la plaza todos los sábados y me gusta la comunicación con la gente, aunque no sé leer, puedo charlar, tomar mates y conversar.—Sí fui, pero se me va la memoria y no me quedan las letras. Cuando era chica tendría que haber hecho un tratamiento, pero no se pudo.—Muy lindo. Llevo más de 20 años con el INTA de promotora. Me gusta estar con la gente, saber si necesita algo. Vienen y me dicen qué precisan y yo los ayudo. Me comunico con ellos. Lo más lindo es cuando mi patio se llena de gente esperando su cajita de pollitos, ver las caras de los nenes. En todos estos años repartí semillas, frutales. Mis hijas me ayudan cuando se hacen las entregas, hacen las planillas para realizar el seguimiento. Además, también nos convocan para los cursos que son muy importantes. Hace poco hice uno de tomate al natural y otro de dulce, voy siempre y también invito a mis vecinos. La Municipalidad de Feliciano me otorgó un crédito en devolución para que yo pueda hacer una cocinita aparte y para sacarla del comedor. De esa forma también conseguí la amasadora. Otro año me ayudaron para conseguir la sobadora porque con mis brazos no me dan. Lo que más trabajo es panadería, pasteles, pastafrolas, y dulce en almíbar. Eso es lo que más vendo y ya tengo clientela fija. Los domingos voy al parque y vendo tortas fritas.—Gracias a Dios y la Virgen me gusta lo que hago. Lo poco y mucho que tenemos nos ayuda a vivir bien, siempre trabajando. No me quedo quieta, no hay tiempo para la tele. Porque también tengo el kiosco, lo abro a los 7 de la mañana y a las 8 de la noche lo cierro, mis vecinos ya saben. Me acuesto tempranito y a la madrugada arranco. Los que me conocen saben que si el negocio está cerrado es porque no ando muy bien.