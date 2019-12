Flavia Di Pietro es una oficial de Policía que no tuvo un buen comienzo de año. De servicio en la ciudad de La Paz, la joven de Santa Elena fue embestida por un motociclista que no quiso frenar en el operativo de control. Ella sufrió graves heridas que aún hoy le impiden desarrollar su vida con normalidad. En noviembre la funcionaria recibió la mayor distinción que otorga la fuerza, “Herida en Acto de Servicio” y recibió la ovación de pie de sus compañeros.

Convocada por UNO llegó junto a su mamá Silvia y papá Jorge Luis que la acompañan en su rehabilitación, que lleva su tiempo.

Embed

“Este año, a pesar de que no empezó bien, fue positivo. Las heridas van curando poco a poco, lento pero voy. Estoy en la rehabilitación de mi pierna, el brazo y parte de la cabeza. Estoy con kinesiología, hace un mes tuve la última operación del brazo –le pusieron una planchuela y ocho clavos–, así que espero que sea la última, ya van seis”, detalló resignada.

Prestando servicio como personal de calle quiso el destino que se cruzara con un joven desaprensivo que no valoró la vida humana. “No quisiera volver a encontrarme con la persona que me hizo esto, no guardo rencor, pero no quiero cruzarlo”, aseguró Flavia, que llegó con muletas y no puede estar de pie por mucho tiempo.

“Si no fuera por mi familia que estaban y están todo el tiempo no sé qué me habría pasado. Sólo pienso en recuperarme y volver a trabajar”, completó la valerosa oficial entrerriana.