A la misma hora que se conocía que el resultado favorecía a Adán Bahl, intendente electo de Paraná, en la casa de la Unión Cívica Radical (UCR), el intendente en funciones Sergio Varisco, se demoraba en salir a reconocer la derrota. Tanto que su hija Lucía Varisco dijo que no estaba en condiciones de decir que su padre fuera a hablar con los medios. Después de las 22, el propio Atilio Benedetti se trasladó desde su búnker en calle 25 de mayo hasta la casa del centenario partido y tuvo que dar la cara por el intendente. En diálogo con la prensa afirmó que “era el juego de la democracia y que a veces se pierde”. El candidato a gobernador de Cambiemos explicó que la ausencia de Varisco se debió a un problema de salud. Así la militancia que se había acercado en reducido número y con una tímida batucada se quedó con las ganas de escuchar a su líder.

Festejo y la transición

Bahl hizo su aparición sobre el escenario a las 22.15 junto ala viceintendenta electa, Andrea Zoff. Si bien al principio el optimismo era medido entre colaboradores y dirigentes cercanos al vicegobernador, pasadas las 21 la militancia ya festejaba en la calle con música para la ocasión. “Vieron que no estábamos equivocados; dijimos que podíamos hacerlo y efectivamente pudimos hacerlo. Gracias al compromiso y al trabajo de cada uno de ustedes durante estos meses en Paraná”, afirmó Bahl ante sus seguidores.

El dirigente peronista agradeció a los paranaenses que fueron a votar, “con libertad, con tranquilidad sin miedo y con todas las expectativas y esperanzas”, y mencionó en su discurso “a los más de 75.000 paranaenses que han confiado en nuestra propuesta en una elección histórica para la democracia en la ciudad de Paraná”.

Bahl sostuvo que en esta elección “el pueblo de Paraná habló y la voz de las urnas es sagrado. Me comprometo a honrar esa confianza trabajando todos los días durante los próximos cuatro años para hacer de esta ciudad un mejor lugar para vivir”.

En su mensaje destacó el triunfo conseguido por Gustavo Bordet y el acompañamiento a la fórmula del PJ en la capital entrerriana. Luego la adrenalina del triunfo le jugó una mala pasada: “Seré el gob... el intendente, seré el intendente de todos los paranaenses, de los que nos votaron, pero también de los que no nos votaron. Porque en nuestro proyecto no sobra ningún paranaense. Nuestro proyecto es colectivo, de inclusión y tenemos seis meses para preparar las prioridades de nuestro gobierno”.

En ese marco adelantó que hoy antes de las 12 ingresará por mesa de entrada un pedido de audiencia con el intendente “para trabajar” en forma articulada. “No queremos que existan sorpresas para los paranaenses, ya que vamos a controlar la gestión”, advirtió. La decisión política de esta mañana abriga las ganas del vicegobernador por empezar con el pie derecho. Tanto que lo expresó a viva voz. Lo que dice en off es que incluso evitará sumar a su gabinete a cualquier funcionario con antecedentes en Tribunales y eso incluye causas pendientes. Y ahí es donde puede haber algún chisporroteo con algún aspirante a conformar la primera línea. “Este resultado no debe confundirnos, ni a mí, ni a ninguno en particular. Porque este triunfo es de todos los paranaenses, que han decidido definitivamente decirle basta a un modelo de gestión que ha gobernado la ciudad de espaldas”. Al mismo tiempo interpretó que este caudal de votos no implica “un cheque en blanco”, señaló.

Para Benedetti hubo “una sensible mejora”

El candidato a gobernador Atilio Benedetti admitió que Gustavo Bordet ganó las elecciones, pero destacó la “sensible mejora” que alcanzó Cambiemos con respecto a los resultados de las PASO. Agradeció a los miles de entrerrianos que respaldaron su candidatura y se comunicó con el gobernador para manifestarle su saludo.

“Me comuniqué con el gobernador, lo saludé, hemos tenido un diálogo cordial y me puse a su disposición para trabajar por Entre Ríos desde donde nos sea posible, porque sigo pensando que esta provincia da para mucho más”, sostuvo.

Luego hizo hincapié en “la sensible mejora” que Cambiemos tuvo en relación a los resultados de las PASO y aseguró: “Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y hemos visitado cada rincón de la provincia. Agradezco a los entrerrianos que nos respaldaron y vamos a seguir trabajando por la provincia”.

Más tarde lamentó que Cambiemos haya perdido la ciudad de Paraná, pero resaltó la mejora que hubo en las ciudades de la costa del Uruguay. Después de analizar su performance, el diputado nacional se dirigió a la sede del radicalismo provincial en Paraná.