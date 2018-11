"No hay día que no hable de mi ciudad"

Sofía Luna Magnin es de Paraná. En la actualidad reside en Valencia, España. Es estudiante de la Licenciatura en Psicología en la Universidad Católica Argentina (UCA), y desde mayo vive en la tercera ciudad y área metropolitana más poblada de la península ibérica, por detrás de Madrid y Barcelona. Llegó a Europa en mayo tras una convocatoria de la Universidad para poder realizar un intercambio. "Pude ganar una de las becas disponibles. Así que hasta el año que viene estoy viviendo en Valencia", cuenta Sofía a través de WhatsApp a UNO.

"Estudiar y vivir acá no solo te abre la cabeza y te muestra lo grande que es el mundo y la cantidad de personas que lo habitan, sino que te ayuda a poder valorar aún más tus raíces", sostiene la joven.

"En la Universidad me encuentro con gente de todo el mundo, y siempre surge la pregunta cuando digo que soy de Argentina 'ahhh ¿eres de Buenos Aires?' Lo primero que se viene a la cabeza cuando nombro nuestro país, además de Messi, claro. Cuando digo que no, y empiezo a explicar que soy de una provincia del interior más al norte de Buenos Aires, me voy entre palabras intentando explicar dónde queda mi hogar. Y cuento que está entre dos ríos enormes que limitamos con otro país hermano muy parecido que se llama Uruguay. Hasta que llega un punto donde solo digo: vivo en la ciudad con el parque más lindo de todos, lleno de verde, de vida y sin duda, con los mejores atardeceres que he visto en mi vida. Ahí todos ponen más atención, porque si hay algo que le interesa al europeo es la naturaleza, esa riqueza que de verdad envidian de nosotros en América Latina. Enseguida muestro algunas de las mil fotos que tengo desde el mirador cuando voy con mis amigos a tomar mate. Y quedan alucinados, o flipando como dicen acá. No pueden creer que viva en una ciudad con tanto parque al alcance de nuestra mano. Otra cosa que no entienden, pero que les parece 'guay' es que siempre después de cursar cada vez que puedo, como hago en mi casa, duermo un ratito la siesta. Y la pregunta es recurrente: ¿en serio que duermen a la mitad del día? Y les respondo, es el momento donde hay más paz en Paraná. Vivir acá está siendo una experiencia increíble, para mí como persona y también como futura profesional. Pero la realidad es que no hay día que no hable de mi ciudad y no cuente lo hermosa que es".